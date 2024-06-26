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    Фриц снова проиграет Сейботу-Уайлду?

    Фриц — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Истборне 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Сейбот-Уайлд
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда во втором круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор в прошлом году не выиграл ни одного матча в Истборне, но все равно снова решил заглянуть сюда, несмотря на то, что на этой неделе ему не нужны защищать очки.

    Но есть еще один момент. Турнир на побережье Ла-Манша — один из самых любимых для американца. Фриц дважды становился здесь чемпионом — в 2019-м и в 2022 году.

    В этом месяце 13-я ракетка мира провел пока лишь три матча на траве. На прошлой неделе Фриц дошел до четвертьфинала в Лондоне.

    Прогнозы на теннис

    Тейлор выиграл у японца Таро Даниэля и канадца Милоша Раонича, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону (4:6, 3:6).

    Сейбот-Уайлд

    Тиаго в первом раунде одержал победу над австралийцем Джеймсом Маккейбом — 6:4, 6:4.

    Для бразильца это и вовсе был первый матч на траве в текущем сезоне. Несмотря на это, он сыграл на очень приличном уровне.

    В прошлом сезоне Сейбот-Уайлд поехал сразу на Уимблдон, но в итоге не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

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    В этом году Сейбот-Уайлд закрепился в топ-100, благодаря чему автоматически попал в основу британского мэйджора.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.16, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 5.10.

    Прогноз: весной Тейлор сенсационно проиграл бразильцу на домашнем «Мастерсе» в Майами — 3:6, 4:6. Теперь американец в курсе, что Сейбот-Уайлд опасен не только на грунте.

    Скорее всего, Фриц возьмет реванш, но вряд ли здесь будет разгромный счет.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.

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