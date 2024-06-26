Элисе Мертенс
Жасмин Паолини
Элиза Мертенс
По увиденной игре Мертенс можно сделать выводы, что она постепенно подходит к пику своей игры в теннис по нынешнему сезону.
На траве у бельгийки не всегда все получалось, но в этот раз она демонстрирует действительно качественный и быстрый теннис с минимумом оплошностей.
В первом круге она не испытала никаких сложностей с британкой Миядзаки, оформив победу чуть более, чем за час времени.
В противостоянии с Паолини бельгийка является фавориткой матча, но итальянка не устает нас баловать сюрпризами.
Ясмина Паолини
Хочется верить, что вспышка Паолини на «Ролан Гаррос» не окажется развой акцией, и итальянка продолжит демонстрировать высокие результаты.
Хотя кроме грунта она нигде серьезных результатов не достигала, но все может измениться после недавнего полуфинала в Париже.
После финала со Свентек итальянка не провела ни одного мата, и первый матч на траве ожидается с тревогой.
При всем этом Паолини способна колотить мяч все время под лево, и нет уверенности, что у Мертенс хватит сил противостоять такому напору весь матч.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 1.69, победа Паолини — 2.19.
Прогноз: Паолини будет не просто, но она победит
- 2.12Касаткина — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.97Киз — Калинина: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.85Мухова — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 2.19
Альтернативный прогноз: Сценарий трехсетового матча лежит на поверхности воды
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34