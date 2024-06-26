ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ральф Рангник (главный тренер сборной Австрии)Короче, Евро. 25-26 июня Марсель Забитцер — автор решающего мяча в матче с НидерландамиДневник Евро-2024. Рангник снова на коне, Дании помог рейтинг, комары атакуют Бундестим Роберт УиттакерНесбывшиеся мечты Алискерова: мог стать звездой UFC, но был нокаутирован Уиттакером
  • 23:55
    • Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания с Сербией
  • 23:27
    • Дацюк введен в Зал славы хоккея
    Все новости спорта

    Паолини обыграет сильную соперницу?

    Мертенс — Паолини. Ставка (к. 2.19) и прогноз на матч в Истбурне 26 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Жасмин Паолини Прогнозы на Элизе Мертенс
    Прогноз и ставки на Мертенс — Паолини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ясмина Паолини
    Бельгийка Элиза Мертенс и итальянка Ясмина Паолини встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Истборн. Женщины 26 Июня 2024 года

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •  Элисе Мертенс 18:00 Жасмин Паолини

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •

    Элиза Мертенс

    По увиденной игре Мертенс можно сделать выводы, что она постепенно подходит к пику своей игры в теннис по нынешнему сезону.

    На траве у бельгийки не всегда все получалось, но в этот раз она демонстрирует действительно качественный и быстрый теннис с минимумом оплошностей.

    В первом круге она не испытала никаких сложностей с британкой Миядзаки, оформив победу чуть более, чем за час времени.

    В противостоянии с Паолини бельгийка является фавориткой матча, но итальянка не устает нас баловать сюрпризами.

    Ясмина Паолини

    Хочется верить, что вспышка Паолини на «Ролан Гаррос» не окажется развой акцией, и итальянка продолжит демонстрировать высокие результаты.

    Прогнозы на теннис

    Хотя кроме грунта она нигде серьезных результатов не достигала, но все может измениться после недавнего полуфинала в Париже.

    После финала со Свентек итальянка не провела ни одного мата, и первый матч на траве ожидается с тревогой.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При всем этом Паолини способна колотить мяч все время под лево, и нет уверенности, что у Мертенс хватит сил противостоять такому напору весь матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 1.69, победа Паолини — 2.19.

    Прогноз: Паолини будет не просто, но она победит

    Ставка: П2 за 2.19

    Альтернативный прогноз: Сценарий трехсетового матча лежит на поверхности воды

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Киз — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мухова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шнайдер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кецманович — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меньшик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Остапенко — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Руусувуори — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Касаткина — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мертенс — Паолини: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Паолини обыграет сильную соперницу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры