Бельгийка Элиза Мертенс и итальянка Ясмина Паолини встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элиза Мертенс

По увиденной игре Мертенс можно сделать выводы, что она постепенно подходит к пику своей игры в теннис по нынешнему сезону.

На траве у бельгийки не всегда все получалось, но в этот раз она демонстрирует действительно качественный и быстрый теннис с минимумом оплошностей.

В первом круге она не испытала никаких сложностей с британкой Миядзаки, оформив победу чуть более, чем за час времени.

В противостоянии с Паолини бельгийка является фавориткой матча, но итальянка не устает нас баловать сюрпризами.

Ясмина Паолини

Хочется верить, что вспышка Паолини на «Ролан Гаррос» не окажется развой акцией, и итальянка продолжит демонстрировать высокие результаты.

Прогнозы на теннис

Хотя кроме грунта она нигде серьезных результатов не достигала, но все может измениться после недавнего полуфинала в Париже.

После финала со Свентек итальянка не провела ни одного мата, и первый матч на траве ожидается с тревогой.

При всем этом Паолини способна колотить мяч все время под лево, и нет уверенности, что у Мертенс хватит сил противостоять такому напору весь матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийку в этом поединке: победа Мертенс — 1.69, победа Паолини — 2.19.

Прогноз: Паолини будет не просто, но она победит

Ставка: П2 за 2.19

Альтернативный прогноз: Сценарий трехсетового матча лежит на поверхности воды

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34