Итальянец Янник Синнер сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:00 мск. Синнер — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник на старте турнира одержал волевую победу над Таллоном Грикспором — 6:7, 6:3, 6:2.

Нидерландец здорово играл в начале матча, но после того, как итальянец привык к условиям, ситуация на корте полностью поменялась.

Синнер доминировал и во второй партии, и в третьей, почти не допуская ошибок на собственной подаче.

Для Синнера это первая победа в статусе первой ракетки мира. Янник возглавил рейтинг по итогам «Ролан Гаррос», на котором он дошел до полуфинала.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Синнер дошел в Галле до четвертьфинала, где из-за повреждения не смог завершить матч против Александра Бублика. На Уимблдоне-2023 он добрался до полуфинала.

Марожан

Фабиан в первом раунде одержал победу над Романом Сафиуллиным — 7:5, 4:6, 6:1.

После первых двух сетов было сложно предположить, что решающая партия пройдет почти без борьбы: у россиянина совершенно не пошла игра на подаче, благодаря чему венгерский теннисист сделал сразу два брейка.

Марожан выиграл первый матч на траве в этом сезоне. На прошлой неделе он проиграл сербу Хамаду Медьедовичу на старте турнира в Штутгарте.

Также стоит отметить, что у Марожана минимальный опыт выступлений на траве. До сих пор он провел на этом покрытии лишь четыре матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что у Синнера не будет проблем в предстоящем матче. На Марожана можно поставить за 11.75.

Прогноз: на этот раз Яннику вряд ли понадобится дополнительная партия. Но при этом не факт, что итальянец выиграет с разгромным счетом. На траве в этом плане гораздо сложнее, чем на остальных покрытиях.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.