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    Сможет ли Хуркач выиграть у Дакворта?

    Хуркач — Дакворт. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Галле 20 июня 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:00 мск. Хуркач — Дакворт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 19 Июня 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 11:00 Джеймс Дакворт

    Джеймс Дакворт

  • Австралия
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    Хуркач

    Хуберт в понедельник одержал победу над Флавио Коболли — 7:5, 7:6.

    В первом сете поляк сделал два брейка, а во втором идеально сыграл на подаче. Это был классический сценарий матча с участием Хуби.

    Сложно сказать, конечно, как получится, но Хуркач на этой неделе один из главных фаворитов в Галле.

    Прогнозы на теннис

    Как известно, он уже выигрывал этот турнир в 2022 году. Но, например, в прошлом году не смог пройти второй круг, уступив Таллону Грикспору.

    Дакворт

    Джеймс с учетом квалификации провел в Галле уже три матча.

    В отборе австралийский теннисист выиграл у россиянина Аслана Карацева и француза Корентена Муте.

    После этого Дакворт уверенно переиграл 17-летнего бразильца Жоау Фонсеку — 6:4, 6:4. В этом матче он сделал по брейку в каждом сете и отыграл два брейк-пойнта.

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    Также стоит отметить, что Дакворт в этом месяце сыграл уже десять матчей на траве. Ранее он дошел до второго раунда на «челленджере» в Сербитоне и до четвертьфинала в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.17, победу Дакворта букмекеры предлагают за 5.05.

    Прогноз: с учетом того, как австралиец провел недавние матчи, логично предположить, что у поляка все-таки будут проблемы в этой игре. На этот раз Хуби может не хватить двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Хуркач — Дакворт. Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хуркач — Дакворт с коэффициентом 1.96.
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