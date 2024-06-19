Хуберт Хуркач
Джеймс Дакворт
Хуркач
Хуберт в понедельник одержал победу над Флавио Коболли — 7:5, 7:6.
В первом сете поляк сделал два брейка, а во втором идеально сыграл на подаче. Это был классический сценарий матча с участием Хуби.
Сложно сказать, конечно, как получится, но Хуркач на этой неделе один из главных фаворитов в Галле.
Как известно, он уже выигрывал этот турнир в 2022 году. Но, например, в прошлом году не смог пройти второй круг, уступив Таллону Грикспору.
Дакворт
Джеймс с учетом квалификации провел в Галле уже три матча.
В отборе австралийский теннисист выиграл у россиянина Аслана Карацева и француза Корентена Муте.
После этого Дакворт уверенно переиграл 17-летнего бразильца Жоау Фонсеку — 6:4, 6:4. В этом матче он сделал по брейку в каждом сете и отыграл два брейк-пойнта.
Также стоит отметить, что Дакворт в этом месяце сыграл уже десять матчей на траве. Ранее он дошел до второго раунда на «челленджере» в Сербитоне и до четвертьфинала в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.17, победу Дакворта букмекеры предлагают за 5.05.
Прогноз: с учетом того, как австралиец провел недавние матчи, логично предположить, что у поляка все-таки будут проблемы в этой игре. На этот раз Хуби может не хватить двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.