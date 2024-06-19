Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Джеймса Дакворта во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:00 мск. Хуркач — Дакворт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт в понедельник одержал победу над Флавио Коболли — 7:5, 7:6.

В первом сете поляк сделал два брейка, а во втором идеально сыграл на подаче. Это был классический сценарий матча с участием Хуби.

Сложно сказать, конечно, как получится, но Хуркач на этой неделе один из главных фаворитов в Галле.

Прогнозы на теннис

Как известно, он уже выигрывал этот турнир в 2022 году. Но, например, в прошлом году не смог пройти второй круг, уступив Таллону Грикспору.

Дакворт

Джеймс с учетом квалификации провел в Галле уже три матча.

В отборе австралийский теннисист выиграл у россиянина Аслана Карацева и француза Корентена Муте.

После этого Дакворт уверенно переиграл 17-летнего бразильца Жоау Фонсеку — 6:4, 6:4. В этом матче он сделал по брейку в каждом сете и отыграл два брейк-пойнта.

Также стоит отметить, что Дакворт в этом месяце сыграл уже десять матчей на траве. Ранее он дошел до второго раунда на «челленджере» в Сербитоне и до четвертьфинала в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.17, победу Дакворта букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: с учетом того, как австралиец провел недавние матчи, логично предположить, что у поляка все-таки будут проблемы в этой игре. На этот раз Хуби может не хватить двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.