Немец Доминик Кепфер сыграет против француза Артура Фиса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:30 мск. Кепфер — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кепфер

Доминик на старте турнира встречался с Феликсом Оже-Альяссимом. Без везения тут не обошлось — соперник не смог завершить матч из-за травмы.

Немецкий теннисист забрал первый сет счетом 6:4, а во втором при 4:3 в его пользу канадец снялся.

На прошлой неделе Кепфер прошел один раунд в Штутгарте. После волевой победы на китайцем Чжичжэнем Чжаном 70-й ракетка мира уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

Прогнозы на теннис

Кепфер в предыдущих сезонах не очень успешно выступал на травяных турнирах ATP, но его точно нельзя недооценивать.

Фис

Артур в первом раунде одержал победу над Томашем Махачем — 6:4, 6:4.

В первом сете соперник вел 3:0, но француз в итоге сделал два брейка и забрал партию.

Фис показал в целом солидный уровень, в том числе на своей подаче. Во втором сете Махач так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.

На прошлой неделе Фис начал турнир в Штутгарте с уверенной победы над Артуром Казо, но уже в следующем раунде проиграл Юго Эмберу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.19, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: в данном случае максимально сложно спрогнозировать исход встречи. Скорее всего, француз и немец не обойдутся без третьего сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.