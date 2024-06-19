Доминик Кёпфер
Артур Филс (Франция)
Кепфер
Доминик на старте турнира встречался с Феликсом Оже-Альяссимом. Без везения тут не обошлось — соперник не смог завершить матч из-за травмы.
Немецкий теннисист забрал первый сет счетом 6:4, а во втором при 4:3 в его пользу канадец снялся.
На прошлой неделе Кепфер прошел один раунд в Штутгарте. После волевой победы на китайцем Чжичжэнем Чжаном 70-й ракетка мира уступил итальянцу Лоренцо Музетти.
Кепфер в предыдущих сезонах не очень успешно выступал на травяных турнирах ATP, но его точно нельзя недооценивать.
Фис
Артур в первом раунде одержал победу над Томашем Махачем — 6:4, 6:4.
В первом сете соперник вел 3:0, но француз в итоге сделал два брейка и забрал партию.
Фис показал в целом солидный уровень, в том числе на своей подаче. Во втором сете Махач так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.
На прошлой неделе Фис начал турнир в Штутгарте с уверенной победы над Артуром Казо, но уже в следующем раунде проиграл Юго Эмберу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.19, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: в данном случае максимально сложно спрогнозировать исход встречи. Скорее всего, француз и немец не обойдутся без третьего сета.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.