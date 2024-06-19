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    Фису и Кепферу понадобится решающий тай-брейк?

    Кепфер — Фис. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Галле 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кепфер — Фис
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    Артур Фис
    Немец Доминик Кепфер сыграет против француза Артура Фиса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:30 мск. Кепфер — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 19 Июня 2024 года

    Доминик Кёпфер

  • Германия
    •  Доминик Кёпфер 14:30 Артур Филс (Франция)

    Артур Филс (Франция)

  • Ролан Гаррос. Мужчины
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    Кепфер

    Доминик на старте турнира встречался с Феликсом Оже-Альяссимом. Без везения тут не обошлось — соперник не смог завершить матч из-за травмы.

    Немецкий теннисист забрал первый сет счетом 6:4, а во втором при 4:3 в его пользу канадец снялся.

    На прошлой неделе Кепфер прошел один раунд в Штутгарте. После волевой победы на китайцем Чжичжэнем Чжаном 70-й ракетка мира уступил итальянцу Лоренцо Музетти.

    Прогнозы на теннис

    Кепфер в предыдущих сезонах не очень успешно выступал на травяных турнирах ATP, но его точно нельзя недооценивать.

    Фис

    Артур в первом раунде одержал победу над Томашем Махачем — 6:4, 6:4.

    В первом сете соперник вел 3:0, но француз в итоге сделал два брейка и забрал партию.

    Фис показал в целом солидный уровень, в том числе на своей подаче. Во втором сете Махач так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.

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    На прошлой неделе Фис начал турнир в Штутгарте с уверенной победы над Артуром Казо, но уже в следующем раунде проиграл Юго Эмберу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.19, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: в данном случае максимально сложно спрогнозировать исход встречи. Скорее всего, француз и немец не обойдутся без третьего сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Кепфер — Фис. Немец Доминик Кепфер сыграет против француза Артура Фиса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Кепфер — Фис с коэффициентом 1.99.
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