Наоми Осака
Бьянка Андрееску
Осака
Наоми Осака впервые с 2018 года вышла в четвертьфинал турниров, которые проводятся на травяном покрытии. Во втором круге в Хертогенбосе японская теннисистка нанесла поражение Сюзен Ламенс из Нидерланд (6:2, 6:2).
В первом раунде рейтингового турнира Осака оказалась сильнее бельгийки Элизы Мертенс (6:2, 6:4).
Стоит отметить, что для Наоми Осаки это второе участие в 1/4 финала в этом сезоне. В феврале спортсменка из Японии добралась до четвертьфинала в Дохе.
Наоми Осака — экс-первая ракетка планеты. Сейчас японская теннисистка занимает 125 место в рейтинге WTA.
Андрееску
Бьянка Андрееску из Канады впервые с 2023 года вышла в четвертьфинал на травяном покрытии. На турнире WTA 250 в Хертогенбосе во во втором раунде канадка одолела китаянка Юэ Юань (6:4, 6:4).
В первом круге рейтинговых соревнования Андрееску нанесла поражение хозяйке корта — Еве Веддер (4:6, 6:3, 6:2).
Канадская теннисистка проводит второй турнир в 2024 году. Прошлый сезон для Андрееску завершился ещё в августе. После долгого перерыва спортсменка провела первый турнир на Открытом чемпионате Франции.
На «мэйджоре» в Париже Бьянка Андрееску дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке «Ролан Гаррос» итальянке Ясмин Паолини (1:6, 6:3, 0:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.14.
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Прогноз: 5 лет назад теннисистки встречались на рейтинговом турнире в Пекине. Тогда хардовом покрытии победу одержала Осака со счётом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4). С тех пор много времени прошло, соперницы примерно одного уровня. Как показывает практика последних матчей и турниров, можно рискнуть в пользу результативности поединка. Ставим на тотал геймов больше 20.5.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 20.5 с коэффициентом 1.86.