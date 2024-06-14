Японка Наоми Осака и канадка Бьянка Андрееску встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 16:00 мск. Осака — Андрееску: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Осака

Наоми Осака впервые с 2018 года вышла в четвертьфинал турниров, которые проводятся на травяном покрытии. Во втором круге в Хертогенбосе японская теннисистка нанесла поражение Сюзен Ламенс из Нидерланд (6:2, 6:2).

В первом раунде рейтингового турнира Осака оказалась сильнее бельгийки Элизы Мертенс (6:2, 6:4).

Стоит отметить, что для Наоми Осаки это второе участие в 1/4 финала в этом сезоне. В феврале спортсменка из Японии добралась до четвертьфинала в Дохе.

Прогнозы на теннис

Наоми Осака — экс-первая ракетка планеты. Сейчас японская теннисистка занимает 125 место в рейтинге WTA.

Андрееску

Бьянка Андрееску из Канады впервые с 2023 года вышла в четвертьфинал на травяном покрытии. На турнире WTA 250 в Хертогенбосе во во втором раунде канадка одолела китаянка Юэ Юань (6:4, 6:4).

В первом круге рейтинговых соревнования Андрееску нанесла поражение хозяйке корта — Еве Веддер (4:6, 6:3, 6:2).

Канадская теннисистка проводит второй турнир в 2024 году. Прошлый сезон для Андрееску завершился ещё в августе. После долгого перерыва спортсменка провела первый турнир на Открытом чемпионате Франции.

На «мэйджоре» в Париже Бьянка Андрееску дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке «Ролан Гаррос» итальянке Ясмин Паолини (1:6, 6:3, 0:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.14.

Прогноз: 5 лет назад теннисистки встречались на рейтинговом турнире в Пекине. Тогда хардовом покрытии победу одержала Осака со счётом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4). С тех пор много времени прошло, соперницы примерно одного уровня. Как показывает практика последних матчей и турниров, можно рискнуть в пользу результативности поединка. Ставим на тотал геймов больше 20.5.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 20.5 с коэффициентом 1.86.