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    Осака и Андрееску без третьего сета с корта не уйдут?

    Осака — Андрееску. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч в Хертогенбосе 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Андрееску
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака и канадка Бьянка Андрееску встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 16:00 мск. Осака — Андрееску: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 14 Июня 2024 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 16:00 Бьянка Андрееску

    Бьянка Андрееску

  • Канада
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    Осака

    Наоми Осака впервые с 2018 года вышла в четвертьфинал турниров, которые проводятся на травяном покрытии. Во втором круге в Хертогенбосе японская теннисистка нанесла поражение Сюзен Ламенс из Нидерланд (6:2, 6:2).

    В первом раунде рейтингового турнира Осака оказалась сильнее бельгийки Элизы Мертенс (6:2, 6:4).

    Стоит отметить, что для Наоми Осаки это второе участие в 1/4 финала в этом сезоне. В феврале спортсменка из Японии добралась до четвертьфинала в Дохе.

    Прогнозы на теннис

    Наоми Осака — экс-первая ракетка планеты. Сейчас японская теннисистка занимает 125 место в рейтинге WTA.

    Андрееску

    Бьянка Андрееску из Канады впервые с 2023 года вышла в четвертьфинал на травяном покрытии. На турнире WTA 250 в Хертогенбосе во во втором раунде канадка одолела китаянка Юэ Юань (6:4, 6:4).

    В первом круге рейтинговых соревнования Андрееску нанесла поражение хозяйке корта — Еве Веддер (4:6, 6:3, 6:2).

    Канадская теннисистка проводит второй турнир в 2024 году. Прошлый сезон для Андрееску завершился ещё в августе. После долгого перерыва спортсменка провела первый турнир на Открытом чемпионате Франции.

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  • 09/06/2024

    • На «мэйджоре» в Париже Бьянка Андрееску дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке «Ролан Гаррос» итальянке Ясмин Паолини (1:6, 6:3, 0:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.14.

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    Прогноз: 5 лет назад теннисистки встречались на рейтинговом турнире в Пекине. Тогда хардовом покрытии победу одержала Осака со счётом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4). С тех пор много времени прошло, соперницы примерно одного уровня. Как показывает практика последних матчей и турниров, можно рискнуть в пользу результативности поединка. Ставим на тотал геймов больше 20.5.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 20.5 с коэффициентом 1.86.

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    Осака — Андрееску. Японка Наоми Осака и канадка Бьянка Андрееску встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 14 июня, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Осака — Андрееску с коэффициентом 1.86.
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