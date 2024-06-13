Британка Франческа Джонс и американка Эшлин Крюгер встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 15:00 мск. Джонс — Крюгер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Франческа Джонс

Британка Джонс в последние месяцы вышла на какой-то недосягаемый до этого уровень игры в теннис.

За свою непродолжительную карьеру для неё выход в четвертьфинал казался чем-то невероятным, а тут она успела поиграть аж в двух финала подряд.

Но ни в одном из них победить не смогла. На домашних соревнованиях в Сурбитоне сильнее оказалась бельгийка Миннен, а в мексиканском Потоси в игре за титул победила аргентинка Подороска.

В поединке против Марии придется очень сильно попотеть, чтобы пробиться в четвертьфинал, поскольку немка явно на коне.

Эшлин Крюгер

В этом году Крюгер играет пока что слабее, чем в прошлом, хотя потенциал у неё огромный и реализовывать его самое время.

Прогнозы на теннис

Эмоциональная неустойчивость в 20 лет дает о себе знать, но в арсенале Эшлин достаточно ударов, способных поставить в тупик практически любую соперницу.

Лучшим выступлением по этому году оказался выход во второй круг соревнований в Абу-Даби через квалификацию.

В поединке против Джонс американка должна побеждать с закрытыми глазами сою менее классную соперницу, если хочет за что-то побороться на британской траве.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Джонс — 3.27, победа Крюгер — 1.35.

Прогноз: Крюгер выиграет предстоящий матч с запасом.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.

Альтернативный прогноз: Игра завершится довольно быстро

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.10.