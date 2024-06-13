Francesca Jones
Эшлин Крюгер
Франческа Джонс
Британка Джонс в последние месяцы вышла на какой-то недосягаемый до этого уровень игры в теннис.
За свою непродолжительную карьеру для неё выход в четвертьфинал казался чем-то невероятным, а тут она успела поиграть аж в двух финала подряд.
Но ни в одном из них победить не смогла. На домашних соревнованиях в Сурбитоне сильнее оказалась бельгийка Миннен, а в мексиканском Потоси в игре за титул победила аргентинка Подороска.
В поединке против Марии придется очень сильно попотеть, чтобы пробиться в четвертьфинал, поскольку немка явно на коне.
Эшлин Крюгер
В этом году Крюгер играет пока что слабее, чем в прошлом, хотя потенциал у неё огромный и реализовывать его самое время.
Эмоциональная неустойчивость в 20 лет дает о себе знать, но в арсенале Эшлин достаточно ударов, способных поставить в тупик практически любую соперницу.
Лучшим выступлением по этому году оказался выход во второй круг соревнований в Абу-Даби через квалификацию.
В поединке против Джонс американка должна побеждать с закрытыми глазами сою менее классную соперницу, если хочет за что-то побороться на британской траве.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Джонс — 3.27, победа Крюгер — 1.35.
Прогноз: Крюгер выиграет предстоящий матч с запасом.
- 1.95Радукану — Снигур: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.76Френх — Мария: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.09Бектас — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.
Альтернативный прогноз: Игра завершится довольно быстро
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.10.