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    Крюгер легко обыграет малоизвестную британку?

    Джонс — Крюгер. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч в Ноттингеме 13 июня 2024 года

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    Эшлин Крюгер
    Британка Франческа Джонс и американка Эшлин Крюгер встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 15:00 мск. Джонс — Крюгер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 13 Июня 2024 года

    Francesca Jones

  • Ноттингем. Женщины
    •  Francesca Jones 15:00 Эшлин Крюгер

    Эшлин Крюгер

  • США
    •

    Франческа Джонс

    Британка Джонс в последние месяцы вышла на какой-то недосягаемый до этого уровень игры в теннис.

    За свою непродолжительную карьеру для неё выход в четвертьфинал казался чем-то невероятным, а тут она успела поиграть аж в двух финала подряд.

    Но ни в одном из них победить не смогла. На домашних соревнованиях в Сурбитоне сильнее оказалась бельгийка Миннен, а в мексиканском Потоси в игре за титул победила аргентинка Подороска.

    В поединке против Марии придется очень сильно попотеть, чтобы пробиться в четвертьфинал, поскольку немка явно на коне.

    Эшлин Крюгер

    В этом году Крюгер играет пока что слабее, чем в прошлом, хотя потенциал у неё огромный и реализовывать его самое время.

    Прогнозы на теннис

    Эмоциональная неустойчивость в 20 лет дает о себе знать, но в арсенале Эшлин достаточно ударов, способных поставить в тупик практически любую соперницу.

    Лучшим выступлением по этому году оказался выход во второй круг соревнований в Абу-Даби через квалификацию.

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    В поединке против Джонс американка должна побеждать с закрытыми глазами сою менее классную соперницу, если хочет за что-то побороться на британской траве.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Джонс — 3.27, победа Крюгер — 1.35.

    Прогноз: Крюгер выиграет предстоящий матч с запасом.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Игра завершится довольно быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.10.

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    Джонс — Крюгер. Британка Франческа Джонс и американка Эшлин Крюгер встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Джонс — Крюгер с коэффициентом 1.82.
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