Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против американки Эмина Бектас в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Андреева — Бектас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

В прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» Мирра Андреева дошла до третьего круга, обыграв по пути американку Алисон Риск из США и Диан Парри из Франции. Оступилась россиянка в третьем раунде Открытого чемпионата Франции, пропустив дальше одну из сильнейших теннисисток планеты.

Мирра Андреева — мастер спорта России. Дальше третьего раунда на «Ролан Гаррос» россиянка не проходила.

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На данный момент теннисистку преследует проигрышная серия, которая состоит из двух матчей, проиграв спортсменкам из Испании и Беларуси.

В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает 38 место.

Бектас

Эмина Бектас дальше первого раунда турниров серии Большого шлема в одиночном разряде не проходила. Так было в Открытом чемпионате Австралии в 2022 и в 2024.

В прошлом году Бектас не играла в «Ролан Гаррос». И вот спустя сезон американка вернулась на турнир.

В последних пяти матчах Эмина Бектас выдаёт победную серию из пяти матчей: были обыграны Родионова, Ямагучи, Чан Су Джон, Симидзу и Кабрера.

Эмина Бектас занимает 98 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.05, победу. За успех Бектас букмекеры предлагают за 9.90.

Прогноз: Это тот случай, когда соперницы разных весовых категорий. Можно рискнуть и сыграть на крупной победе теннисистки из России.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 17.5 с коэффициентом 1.84.