Андреева
В прошлом розыгрыше «Ролан Гаррос» Мирра Андреева дошла до третьего круга, обыграв по пути американку Алисон Риск из США и Диан Парри из Франции. Оступилась россиянка в третьем раунде Открытого чемпионата Франции, пропустив дальше одну из сильнейших теннисисток планеты.
Мирра Андреева — мастер спорта России. Дальше третьего раунда на «Ролан Гаррос» россиянка не проходила.
На данный момент теннисистку преследует проигрышная серия, которая состоит из двух матчей, проиграв спортсменкам из Испании и Беларуси.
В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает 38 место.
Бектас
Эмина Бектас дальше первого раунда турниров серии Большого шлема в одиночном разряде не проходила. Так было в Открытом чемпионате Австралии в 2022 и в 2024.
В прошлом году Бектас не играла в «Ролан Гаррос». И вот спустя сезон американка вернулась на турнир.
В последних пяти матчах Эмина Бектас выдаёт победную серию из пяти матчей: были обыграны Родионова, Ямагучи, Чан Су Джон, Симидзу и Кабрера.
Эмина Бектас занимает 98 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.05, победу. За успех Бектас букмекеры предлагают за 9.90.
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Прогноз: Это тот случай, когда соперницы разных весовых категорий. Можно рискнуть и сыграть на крупной победе теннисистки из России.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 17.5 с коэффициентом 1.84.