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    Табило дожмет Чжана только в третьем сете?

    Табило — Чжан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 15 мая 2024 года

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    Алехандро Табило
    Чилиец Алехандро Табило сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. Табило — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Табило

    Алехандро впервые в карьере добрался до четвертьфинале на «Мастерсе». Благодаря этому на следующей неделе он дебютирует в топ-30.

    Показательно, что на текущем турнире чилиец до сих пор не проиграл ни сета и стал автором главной сенсации.

    В третьем раунде Табило разгромил Новака Джоковича (6:2, 6:3), для которого игра соперника стала настоящим откровением.

    После этого Табило остановил Карен Хачанова. Это был тяжелейший матч, в котором 26-летний теннисист переиграл россиянина на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

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    Для многих успехи Алехандро стали большим сюрпризом, но не стоит забывать, что ранее в этом году он взял титул в Окленде и дошел до финала в Сантьяго.

    Чжан

    Чжичжэнь тем временем второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса». В 2023-м он добрался до этой стадии в Мадриде.

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    • Китаец впервые в сезоне выиграл больше двух матчей. При этом в Риме он до сих пор не отдал ни сета.

    Кто-то скажет, что Чжану повезло с сеткой, но это не так. Например, в третьем раунде представитель Поднебесной одержал уверенную победу над Беном Шелтоном — 6:2, 6:4.

    В 1/8 финала Чжан выиграл у бразильца Тиаго Монтейро (7:6, 6:3), который на «тысячнике» в Мадриде остановил Стефаноса Циципаса.

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    Кроме того, Чжичжэнь спокойно переиграл колумбийца Даниэля Галана и француза Адриана Маннарино.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче поставить за 1.60, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: оба здорово играют на этом турнире, но китаец все-таки не встречался с Джоковичем...Победа над сербом — очень мощный аргумент в пользу чилийского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Таблило с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Табило — Чжан. Чилиец Алехандро Табило сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Табило — Чжан с коэффициентом 1.92.
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