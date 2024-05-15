Чилиец Алехандро Табило сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. Табило — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табило

Алехандро впервые в карьере добрался до четвертьфинале на «Мастерсе». Благодаря этому на следующей неделе он дебютирует в топ-30.

Показательно, что на текущем турнире чилиец до сих пор не проиграл ни сета и стал автором главной сенсации.

В третьем раунде Табило разгромил Новака Джоковича (6:2, 6:3), для которого игра соперника стала настоящим откровением.

После этого Табило остановил Карен Хачанова. Это был тяжелейший матч, в котором 26-летний теннисист переиграл россиянина на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

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Для многих успехи Алехандро стали большим сюрпризом, но не стоит забывать, что ранее в этом году он взял титул в Окленде и дошел до финала в Сантьяго.

Чжан

Чжичжэнь тем временем второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса». В 2023-м он добрался до этой стадии в Мадриде.

Китаец впервые в сезоне выиграл больше двух матчей. При этом в Риме он до сих пор не отдал ни сета.

Кто-то скажет, что Чжану повезло с сеткой, но это не так. Например, в третьем раунде представитель Поднебесной одержал уверенную победу над Беном Шелтоном — 6:2, 6:4.

В 1/8 финала Чжан выиграл у бразильца Тиаго Монтейро (7:6, 6:3), который на «тысячнике» в Мадриде остановил Стефаноса Циципаса.

Кроме того, Чжичжэнь спокойно переиграл колумбийца Даниэля Галана и француза Адриана Маннарино.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче поставить за 1.60, победу Чжана букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: оба здорово играют на этом турнире, но китаец все-таки не встречался с Джоковичем...Победа над сербом — очень мощный аргумент в пользу чилийского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Таблило с форой по геймам (-2,5) за 1.92.