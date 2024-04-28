Коллинз
Даниэль на данный момент входит в тройку лучших теннисток сезона.
Американка, которая завершит карьеру после этого сезона, похоже, решила напоследок конкретно хлопнуть дверью.
В конце марта Коллинз стала победительницей «тысячника» в Майами. В финале она красиво разобралась с Еленой Рыбакиной (7:5, 6:3).
И сразу после этого Коллинз взяла титул в Чарльстоне. Важный момент: это был грунтовый турнир.
Между тем, турнир в Мадриде начался для 15-й ракетки мира с тяжелейшего матча против Ольги Данилович из Сербии — 4:6, 6:4, 7:6. Концовка решающего сета превратилась в настоящий триллер — соперница не смогла подать на матч при счете 5:4, после чего Даниэль с трудом дожала 122-ю ракетку мира на тай-брейке.
Кристиан
Жаклин тем временем провела уже четыре матча в столице Испании.
В квалификации румынская теннисистка выиграла у американки Маккартни Кесслер и Дарьи Сэвилл.
В основной сетке Кристиан начала с уверенной победы над полькой Магдаленой Фрех — 7:5, 6:2.
После этого Кристиан преподнесла сенсацию, одержав волевую победу над чемпионкой Ролан Гаррос-2021 Барборой Крейчиковой — 2:6, 6:0, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 1.32, победу Кристиан букмекеры предлагают за 3.40.
Прогноз: скорее всего, у американки снова будут проблемы. Кристиан неплохо заявила о себе не только в Мадриде, но и в Чарльстоне — здесь она дошла до полуфинала.
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Вряд ли Коллинз выиграет с разгромным счетом. Более того, не факт, что она выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.88.