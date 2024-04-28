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    Сможет ли Коллинз обыграть румынку Кристиан?

    Коллинз — Кристиан. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коллинз — Кристиан
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    Даниэль Коллинз
    Американка Даниэль Коллинз сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 18:00 мск. Коллинз — Кристиан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коллинз

    Даниэль на данный момент входит в тройку лучших теннисток сезона.

    Американка, которая завершит карьеру после этого сезона, похоже, решила напоследок конкретно хлопнуть дверью.

    В конце марта Коллинз стала победительницей «тысячника» в Майами. В финале она красиво разобралась с Еленой Рыбакиной (7:5, 6:3).

    И сразу после этого Коллинз взяла титул в Чарльстоне. Важный момент: это был грунтовый турнир.

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    Между тем, турнир в Мадриде начался для 15-й ракетки мира с тяжелейшего матча против Ольги Данилович из Сербии — 4:6, 6:4, 7:6. Концовка решающего сета превратилась в настоящий триллер — соперница не смогла подать на матч при счете 5:4, после чего Даниэль с трудом дожала 122-ю ракетку мира на тай-брейке.

    Кристиан

    Жаклин тем временем провела уже четыре матча в столице Испании.

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  • 08/04/2024

    • В квалификации румынская теннисистка выиграла у американки Маккартни Кесслер и Дарьи Сэвилл.

    В основной сетке Кристиан начала с уверенной победы над полькой Магдаленой Фрех — 7:5, 6:2.

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    После этого Кристиан преподнесла сенсацию, одержав волевую победу над чемпионкой Ролан Гаррос-2021 Барборой Крейчиковой — 2:6, 6:0, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 1.32, победу Кристиан букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: скорее всего, у американки снова будут проблемы. Кристиан неплохо заявила о себе не только в Мадриде, но и в Чарльстоне — здесь она дошла до полуфинала.

    Вряд ли Коллинз выиграет с разгромным счетом. Более того, не факт, что она выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Коллинз — Кристиан с коэффициентом 1.88. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Коллинз обыграть румынку Кристиан?
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