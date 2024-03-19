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    Халеп выиграет первый матч после отстранения?

    Халеп — Бадоса. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Майами 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Халеп — Бадоса
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    Симона Халеп
    Румынка Симона Халеп сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. Халеп — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Халеп

    Симона все-таки добилась сокращения дисквалификации, срок которой изначально составлял ужасные четыре года.

    В итоге после долгих разбирательств отстранение бывшей первой ракетки мира было сокращено до девяти месяцев, а это значит, что она может немедленно вернуться в тур.

    В Индиан-Уэллс Халеп, конечно же, никак не успевала сыграть, но в Майами отправилась чуть ли не первым рейсом.

    Сложно сказать, в какой форме сейчас находится 32-летняя теннисистка. Понятно, что она все время тренировалась, но из-за отсутствия соревновательной практики ей точно не будет легко.

    Все прогнозы на теннис

    Свой предыдущий матч Халеп провела в конце августа 2022 года, когда сенсационно проиграла украинке Дарье Снигур в первом круге US Open.

    Бадоса

    Паула в первой половине месяца планировала выступить в Индиан-Уэллс, но незадолго до начала турнира снялась.

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    • Испанскую теннисистку по-прежнему беспокоят проблемы со спиной, из-за которых она упала в рейтинге уже на 80-е место.

    Свой лучший результат в этом году Бадоса показала на Открытом чемпионате Австралии.

    В Мельбурне она выиграла у Тейлор Таунсенд и Анастасии Павлюченковой, после чего уступила Аманде Анисимовой.

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    Вскоре после этого бывшая вторая ракетка мира выиграла по одному матчу в Хуахине и Дохе.

    А в Дубае Бадоса не смогла доиграть матч первого раунда против швейцарки Лулу Зун.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Халеп в этом матче можно поставить за 1.77, победу Бадосы букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: Симона максимально мотивирована, буквально рвётся на корт, но все равно надо учитывать, что позади чересчур большая пауза, которая в любом случае скажется на ее игре. Паула, в свою очередь, постоянно испытывает дискомфорт из-за последствий травмы. Соответственно, на испанку тоже опасно ставить.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Ставка и прогноз на матч Халеп — Бадоса с коэффициентом 2.39. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на теннис. Халеп выиграет первый матч после отстранения?
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