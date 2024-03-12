Легечка
Иржи в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.
Российский теннисист вообще ничего не мог сделать на приеме: чех забрал на первом мяче 93 процента очков и 63 — на втором.
Как итог — у Рублева не было ни одного брейк-пойнта. Легечка просто переиграл пятую ракетку мира.
Интересно, что матч продолжался чуть больше часа, то есть до настоящей борьбы здесь так и не дошло.
Сложно сказать, готов ли Легечка стабильно показывать такой теннис, но если да, тогда он уже в этом сезоне сможет прорваться даже в топ-20.
Циципас
Стефанос тем временем тоже уверенно дошел до четвертого раунда. Более того, он до сих пор не отдал ни сета.
В первом матче грек одержал победу над французом Люкой Пуем — 6:3, 6:2.
После этого Циципас спокойно остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:3. В этом матче он не смог взять лишь один гейм на своей подаче, но случилось это в первом сете при счете 5:1, когда уже всё было понятно.
Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что Циципас наконец-то находится в оптимальной форме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.69, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: в начале 2023-го Стефанос выиграл у Иржи в четвертьфинале Australian Open, при этом не отдав ни сета. Несмотря на то, что грек сейчас в порядке, на этот ему будет сложно остановить чеха. Ставки на исход в данном случае нет смысла трогать.
- 1.88Шелтон — Синнер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.94Зверев — Де Минор: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.88Марожан — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.