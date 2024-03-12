Грек Стефанос Циципас сыграет против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. Легечка — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Легечка

Иржи в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.

Российский теннисист вообще ничего не мог сделать на приеме: чех забрал на первом мяче 93 процента очков и 63 — на втором.

Как итог — у Рублева не было ни одного брейк-пойнта. Легечка просто переиграл пятую ракетку мира.

Интересно, что матч продолжался чуть больше часа, то есть до настоящей борьбы здесь так и не дошло.

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Сложно сказать, готов ли Легечка стабильно показывать такой теннис, но если да, тогда он уже в этом сезоне сможет прорваться даже в топ-20.

Циципас

Стефанос тем временем тоже уверенно дошел до четвертого раунда. Более того, он до сих пор не отдал ни сета.

В первом матче грек одержал победу над французом Люкой Пуем — 6:3, 6:2.

После этого Циципас спокойно остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:3. В этом матче он не смог взять лишь один гейм на своей подаче, но случилось это в первом сете при счете 5:1, когда уже всё было понятно.

Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что Циципас наконец-то находится в оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.69, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в начале 2023-го Стефанос выиграл у Иржи в четвертьфинале Australian Open, при этом не отдав ни сета. Несмотря на то, что грек сейчас в порядке, на этот ему будет сложно остановить чеха. Ставки на исход в данном случае нет смысла трогать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.