ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск Ламин Ямаль может стать игроком «ПСЖ»Трансферный дайджест. 5-11 марта
    Все новости спорта

    Легечка возьмет реванш у Циципаса?

    Легечка — Циципас. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 12 марта 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на Иржи Легечка Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Легечка — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. Легечка — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 12 Марта 2024 года

    Легечка

    Иржи в предыдущем раунде одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.

    Российский теннисист вообще ничего не мог сделать на приеме: чех забрал на первом мяче 93 процента очков и 63 — на втором.

    Как итог — у Рублева не было ни одного брейк-пойнта. Легечка просто переиграл пятую ракетку мира.

    Интересно, что матч продолжался чуть больше часа, то есть до настоящей борьбы здесь так и не дошло.

    Все прогнозы на теннис

    Сложно сказать, готов ли Легечка стабильно показывать такой теннис, но если да, тогда он уже в этом сезоне сможет прорваться даже в топ-20.

    Циципас

    Стефанос тем временем тоже уверенно дошел до четвертого раунда. Более того, он до сих пор не отдал ни сета.

    В первом матче грек одержал победу над французом Люкой Пуем — 6:3, 6:2.

    После этого Циципас спокойно остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:3. В этом матче он не смог взять лишь один гейм на своей подаче, но случилось это в первом сете при счете 5:1, когда уже всё было понятно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что Циципас наконец-то находится в оптимальной форме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.69, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: в начале 2023-го Стефанос выиграл у Иржи в четвертьфинале Australian Open, при этом не отдав ни сета. Несмотря на то, что грек сейчас в порядке, на этот ему будет сложно остановить чеха. Ставки на исход в данном случае нет смысла трогать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — ТрансИнвест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад Джидда — Аль-Хиляль Эр Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бирмингем — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марожан — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Легечка — Циципас с коэффициентом 1.95. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на теннис. Легечка возьмет реванш у Циципаса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры