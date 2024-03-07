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    Эрика Андреева шокирует американку Коллинз?

    Андреева — Коллинз. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Коллинз
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против американки Даниэль Коллинз в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 01:30 мск. Андреева — Коллинз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Андреева

    Эрика второй раз в сезоне вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000. В прошлом месяце она прошла квалификацию в Дохе.

    На этот раз россиянка выиграла в отборе у колумбийки Эмилианы Аранго и американки Кайлы Дэй.

    В обоих случаях Андреева дожала соперниц в третьем сете, причем довольно уверенно — 3:6, 6:4, 6:1 и 6:1, 3:6, 6:3 соответственно.

    На турнире в Дохе 19-летняя Андреева после квалификации одержала победу над Дианой Шнайдер. Во втором круге ее остановила Екатерина Александрова (0:6, 6:3, 1:6).

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    В новом сезоне Эрика пока выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Коллинз

    Даниэль на прошлой неделе выиграла два матча на турнире в Остине. Она вполне могла побороться и за титул, но этому помешали проблемы со здоровьем.

    Американа не смогла доиграть матч 1/4 финала против китаянки Сиюй Ван, снявшись сразу после первого сета, в котором она взяла лишь два гейма.

    Лучшим результатом бывшей седьмой ракетки мира в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Дохе.

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    Здесь Коллинз выиграла у Вероники Кудерметовой, Мари Боузковой и Катерины Синяковой, после чего уступила Анастасии Павлюченковой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 3.10, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.37.

    Прогноз: все зависит от состояния американки. Эрика вряд ли что-то сделает, если сопернице удалось восстановить силы. Скорее всего, россиянка проиграет, и вполне вероятно, что счет будет разгромным.

    Рекомендуемая ставка: победа Коллинз в двух сетах за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч Андреева — Коллинз с коэффициентом 1.93. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на теннис. Эрика Андреева шокирует американку Коллинз?
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