Россиянка Эрика Андреева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в первом раунде квалификации турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 00:00 мск. Аранго — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аранго

Эмилиана в новом сезоне до сих пор выиграла лишь три матча, поэтому вполне закономерно, что она по-прежнему находится за пределами топ-100.

На прошлой неделе колумбийка преподнесла небольшую сенсацию на турнире в Остине, обыграв в первом круге Алисию Паркс (6:2, 6:3).

Правда, уже на следующий день Аранго без шансов уступила китаянке Яфань Ван (2:6, 2:6).

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В Клуж-Напоке 121-я ракетка мира кое-как прошла квалификацию, после чего проиграла в первом круге итальянке Элизабетте Коччаретто со счетом 0:6, 1:6.

Еще на пяти турнирах 23-летняя Аранго не выиграла ни одного матча даже на уровне квалификации.

Андреева

Эрика в середине февраля неудачно выступила в Дубае, проиграв китаянке Сиюй Ван в первом круге квалификации.

Но перед этим россиянка пробилась в основную сетку сразу на трех турнирах WTA, благодаря чему наконец-то дебютировала в топ-100.

В австрийском Линце Андреева проиграла в первом круге украинке Даяне Ястремской (6:7, 6:3, 2:6).

В Клуж-Напоке после победы над Анкой-Алексией Тодони 19-летняя теннисистка проиграла Ане Богдан.

На турнире WTA 1000 в Дохе Эрика выиграл в отборе у Диан Парри и Чжуосюань Бай, а в первом круге остановила Диану Шнайдер. В матче против Екатерины Александровой ей удалось взять лишь сет — 0:6, 6:3, 1:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 3.88, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: Эрика дважды уступила Эмилиане в прошлом году. Факт неприятный, но также стоит отметить, что в обоих случаях она проиграла колумбийке на грунте. На харде должно быть полегче.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 17,5 за 1.90.