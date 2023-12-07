Француженки Ализе Корне и Клое Паке встретятся во втором круге турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:00 мск. Паке — Корне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Паке

Клое начала неделю с уверенной победы над Кайей Канепи, для которой это был всего лишь второй матч за последние три месяца.

Француженке хватило двух сетов для победы над бывшей 15-й ракеткой мира — 6:4, 6:2.

Паке воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче, сумев взять на приеме четыре гейма. Также стоит отметить, что она забрала 88 процентов очков на первом мяче.

Факт: Паке прошла дальше второго круга только на одном турнире после победы в швейцарском Коллонж-Бельриве в начале сентября.

Корне

Ализе в первом раунде выиграла у чешки Габриэлы Кнутсон — 7:5, 7:6.

Несмотря на то, что соперница находится во второй сотне рейтинга, матч получился максимально напряженным.

В первом сете Корне отыграла сетбол при счете 4:5 на подаче Кнутсон. Во второй партии 26-летняя чешка не смогла подать на сет при 5:3.

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На прошлой неделе бывшая 11-я ракетка мира дошла до полуфинала в Андорре. Ализе выиграла у Чаглы Бююкакчай, Нурии Парризас-Диас и Клары Таусон, после чего уступила Марине Бассольс Рибере.

Прогноз и ставка

На Паке в этом матче можно поставить за 2.75, победу Корне букмекеры предлагают за 1.44.

В сезоне-2020 Ализе спокойно обыграла Клое на «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2. Как показал матч с Кнутсон, сейчас Корне явно не в лучшей форме. У Паке будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.