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    Сможет ли Корне выиграть у Паке?

    Паке — Корне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Анже 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паке — Корне
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    Ализе Корне
    Француженки Ализе Корне и Клое Паке встретятся во втором круге турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:00 мск. Паке — Корне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Паке

    Клое начала неделю с уверенной победы над Кайей Канепи, для которой это был всего лишь второй матч за последние три месяца.

    Француженке хватило двух сетов для победы над бывшей 15-й ракеткой мира — 6:4, 6:2.

    Паке воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче, сумев взять на приеме четыре гейма. Также стоит отметить, что она забрала 88 процентов очков на первом мяче.

    Факт: Паке прошла дальше второго круга только на одном турнире после победы в швейцарском Коллонж-Бельриве в начале сентября.

    Корне

    Ализе в первом раунде выиграла у чешки Габриэлы Кнутсон — 7:5, 7:6.

    Несмотря на то, что соперница находится во второй сотне рейтинга, матч получился максимально напряженным.

    В первом сете Корне отыграла сетбол при счете 4:5 на подаче Кнутсон. Во второй партии 26-летняя чешка не смогла подать на сет при 5:3.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе бывшая 11-я ракетка мира дошла до полуфинала в Андорре. Ализе выиграла у Чаглы Бююкакчай, Нурии Парризас-Диас и Клары Таусон, после чего уступила Марине Бассольс Рибере.

    Прогноз и ставка

    На Паке в этом матче можно поставить за 2.75, победу Корне букмекеры предлагают за 1.44.

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    В сезоне-2020 Ализе спокойно обыграла Клое на «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2. Как показал матч с Кнутсон, сейчас Корне явно не в лучшей форме. У Паке будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Паке — Корне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корне выиграть у Паке?
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