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    Рамос продлит серию побед над Соузой?

    Соуза — Рамос. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Мая 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Соуза — Рамос
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    Альберт Рамос
    Испанец Альберт Рамос сыграет против португальца Жоау Соузы во втором круге «челленджера» в португальском городе Мая. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 17:30 мск. Соуза — Рамос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Соуза

    Жоау в первом раунде одержал победу над 329-й ракеткой мира румыном Филипом Жьяну — 6:3, 3:6, 6:1.

    В середине ноября португалец дошел до четвертьфинала на «челленджере» в канадском Дрюммонвилле. Во втором круге он выиграл у бывшей 18-й ракетки мира француза Бенуа Пэра.

    Перед этим у Соузы была серия неудачных результатов на крытых корта. Исключением стал разве что турнир в Калгари, на котором 34-летний теннисист выиграл один матч.

    Лучшим результатом Жоау в этом году пока что остается выход в финал домашнего «челленджера» в Порту. В решающем матче 257-я ракетка мира уступил итальянцу Луке Нарди.

    В 2023-м Соуза выиграл лишь 13 из 32 матчей на грунте.

    Рамос

    Альберт прошел первый круг на седьмом из восьми последних турниров.

    На этой неделе он начал с уверенной победы над словаком Йозефом Каваликом — 6:4, 6:3.

    Рамос в очередной раз подтвердил, что по-прежнему остается непростым соперником.

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    На недавнем «челленджере» в Валенсии бывшая 17-я ракетка мира дошел до полуфинала. Прежде чем проиграть будущему чемпиону Фабио Фоньини, он остановил Марко Трунжеллити, Алессандро Джаннесси и Юго Гастона.

    Прогноз и ставка

    На Соузу в этом матче можно поставить за 2.87, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.38.

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    Ранее в этом году Альберт выиграл у Жоау в Кордове и Лиссабоне. Более того, испанец одержал девять побед в 11 матчах против португальца.

    Ставка — победа Рамоса в двух сетах за 1.97.

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    Соуза — Рамос: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на теннис. Рамос продлит серию побед над Соузой?
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