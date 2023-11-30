Испанец Альберт Рамос сыграет против португальца Жоау Соузы во втором круге «челленджера» в португальском городе Мая. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 17:30 мск. Соуза — Рамос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Соуза

Жоау в первом раунде одержал победу над 329-й ракеткой мира румыном Филипом Жьяну — 6:3, 3:6, 6:1.

В середине ноября португалец дошел до четвертьфинала на «челленджере» в канадском Дрюммонвилле. Во втором круге он выиграл у бывшей 18-й ракетки мира француза Бенуа Пэра.

Перед этим у Соузы была серия неудачных результатов на крытых корта. Исключением стал разве что турнир в Калгари, на котором 34-летний теннисист выиграл один матч.

Лучшим результатом Жоау в этом году пока что остается выход в финал домашнего «челленджера» в Порту. В решающем матче 257-я ракетка мира уступил итальянцу Луке Нарди.

В 2023-м Соуза выиграл лишь 13 из 32 матчей на грунте.

Рамос

Альберт прошел первый круг на седьмом из восьми последних турниров.

На этой неделе он начал с уверенной победы над словаком Йозефом Каваликом — 6:4, 6:3.

Рамос в очередной раз подтвердил, что по-прежнему остается непростым соперником.

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На недавнем «челленджере» в Валенсии бывшая 17-я ракетка мира дошел до полуфинала. Прежде чем проиграть будущему чемпиону Фабио Фоньини, он остановил Марко Трунжеллити, Алессандро Джаннесси и Юго Гастона.

Прогноз и ставка

На Соузу в этом матче можно поставить за 2.87, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.38.

Ранее в этом году Альберт выиграл у Жоау в Кордове и Лиссабоне. Более того, испанец одержал девять побед в 11 матчах против португальца.

Ставка — победа Рамоса в двух сетах за 1.97.