Испанец Альберт Рамос сыграет против словака Йозефа Ковалика в первом круге «челленджера» в Мая (Португалия). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 19:00 мск. Ковалик — Рамос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ковалик

На прошлой неделе Йозеф выиграл один матч на «челленджере» в Валенсии. Прежде чем проиграть будущему чемпионут Фабио Фоньини (1:6, 6:4, 3:6) он остановил испанца Ориоля Рока Баталью.

Интересный момент: словацкий теннисист на пяти предыдущих турнирах обязательно выигрывал хотя бы один матч.

Также стоит отметить, что в этом году Ковалик прошел первый круг на трех грунтовых турнирах ATP — в Барселоне, Бостаде и Гамбурге.

Ковалик выигрывал «челленджер» в Мая в сезоне-2019.

Рамос

Альберт тоже поехал в Португалию из Валенсии, где выиграл три матча.

Испанец одержал победы над Марко Трунжеллити, Алессандро Джаннесси и Юго Гастоном, после чего уступил Фабио Фоньини.

Рамос уже третий раз этой осенью добрался до полуфинала на «челленджере». Ранее он остановился в шаге от решающего матча в австрийском Бад-Вальтерсдорфе и Лиссабоне.

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Но лучшим результатом бывшей 17-й ракетки мира остается выход в финал турнира ATP в швейцарском Гштаде. Благодаря этому он по-прежнему находится в топ-100.

Прогноз и ставка

На Ковалика в этом матче можно поставить за 2.49, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.49.

Испанца ждет непростая игра, в этом нет никаких сомнений. Словак может удивить соперника.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.