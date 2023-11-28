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    Рамос дожмет Ковалика в третьем сете?

    Ковалик — Рамос. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Мая 28 ноября 2023 года

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    Альберт Рамос
    Испанец Альберт Рамос сыграет против словака Йозефа Ковалика в первом круге «челленджера» в Мая (Португалия). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 19:00 мск. Ковалик — Рамос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ковалик

    На прошлой неделе Йозеф выиграл один матч на «челленджере» в Валенсии. Прежде чем проиграть будущему чемпионут Фабио Фоньини (1:6, 6:4, 3:6) он остановил испанца Ориоля Рока Баталью.

    Интересный момент: словацкий теннисист на пяти предыдущих турнирах обязательно выигрывал хотя бы один матч.

    Также стоит отметить, что в этом году Ковалик прошел первый круг на трех грунтовых турнирах ATP — в Барселоне, Бостаде и Гамбурге.

    Ковалик выигрывал «челленджер» в Мая в сезоне-2019.

    Рамос

    Альберт тоже поехал в Португалию из Валенсии, где выиграл три матча.

    Испанец одержал победы над Марко Трунжеллити, Алессандро Джаннесси и Юго Гастоном, после чего уступил Фабио Фоньини.

    Рамос уже третий раз этой осенью добрался до полуфинала на «челленджере». Ранее он остановился в шаге от решающего матча в австрийском Бад-Вальтерсдорфе и Лиссабоне.

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    Но лучшим результатом бывшей 17-й ракетки мира остается выход в финал турнира ATP в швейцарском Гштаде. Благодаря этому он по-прежнему находится в топ-100.

    Прогноз и ставка

    На Ковалика в этом матче можно поставить за 2.49, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.49.

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    Испанца ждет непростая игра, в этом нет никаких сомнений. Словак может удивить соперника.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

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    Ковалик — Рамос: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на теннис. Рамос дожмет Ковалика в третьем сете?
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