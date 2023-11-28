Ковалик
На прошлой неделе Йозеф выиграл один матч на «челленджере» в Валенсии. Прежде чем проиграть будущему чемпионут Фабио Фоньини (1:6, 6:4, 3:6) он остановил испанца Ориоля Рока Баталью.
Интересный момент: словацкий теннисист на пяти предыдущих турнирах обязательно выигрывал хотя бы один матч.
Также стоит отметить, что в этом году Ковалик прошел первый круг на трех грунтовых турнирах ATP — в Барселоне, Бостаде и Гамбурге.
Ковалик выигрывал «челленджер» в Мая в сезоне-2019.
Рамос
Альберт тоже поехал в Португалию из Валенсии, где выиграл три матча.
Испанец одержал победы над Марко Трунжеллити, Алессандро Джаннесси и Юго Гастоном, после чего уступил Фабио Фоньини.
Рамос уже третий раз этой осенью добрался до полуфинала на «челленджере». Ранее он остановился в шаге от решающего матча в австрийском Бад-Вальтерсдорфе и Лиссабоне.
Но лучшим результатом бывшей 17-й ракетки мира остается выход в финал турнира ATP в швейцарском Гштаде. Благодаря этому он по-прежнему находится в топ-100.
Прогноз и ставка
На Ковалика в этом матче можно поставить за 2.49, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.49.
Испанца ждет непростая игра, в этом нет никаких сомнений. Словак может удивить соперника.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.