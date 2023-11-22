Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Андреа Пеллегрино во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 14:30 мск. Баутиста-Агут — Пеллегрино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Роберто начал неделю с победы над итальянцем Андреа Вавассори — 6:3, 6:4.

Вопреки ожиданиям, испанец все-таки не стал драматизировать, до настоящей интриги здесь так и не дошло.

В отличие от соперника, Баутиста-Агут здорово провел геймы на собственной подаче. Например, на первом мяче он забрал 84 процента очков.

После травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца, бывшая девятая ракетка мира до сих пор не разу не выигрывал больше одного матча.

Пеллегрино

Андреа тем временем тоже спокойно вышел во второй раунд. На старте турнира он разгромил Ивана Гахова — 6:3, 6:1.

Это тот самый россиянин, который в апреле сенсационно прорвался в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло, выиграл там один матч, после чего едва не взял сет в игре против Новака Джоковича (6:7, 2:6).

Но в матче с итальянцем Гахов практически не супротивлялся. Хотя с учетом недавних успехов Пеллегрино этот результат совсем не удивил.

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В сентябре Андреа стал победителем «челленджера» в австрийском Бад-Вальтерсдорфе. Еще на двух турнирах он дошел до финала. В общем, этот итальянец умеет играть на грунте.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.10, победу Пеллегрино букмекеры предлагают за 3.05.

Похоже, испанец серьезно настроен пройти как можно дальше на этой неделе. Но предстоящая встреча все равно не станет легкой прогулкой.

Ставка — победа Баутисты-Агута + тотал больше 20,5 за 2.47.