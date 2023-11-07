Итальянец Фабио Фоньини сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:00 мск. Сейбот Уайлд — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сейбот Уайлд

В отличие от недавних турниров, на этот раз Тьяго попал сразу в основную сетку. На уровне ATP это случилось всего лишь второй раз в сезоне.

На «Мастерсе» в Париже бразилец проиграл в первом раунде квалификации австралийцу Джордану Томпсону (4:6, 1:6).

В Базеле Сейбот Уайлд уступил в решающем раунде отбора еще одному представителю Австралии Кристоферу О`Коннеллу, но в итоге попал в основу как лаки-лузер. Правда, там его сразу же остановил Таллон Грикспор.

Тьяго находится в топ-100 исключительно благодаря результатам на грунтовых турнирах.

В конце мая 74-я ракетка мира сенсационно обыграл Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос», и пока что это его главное достижение.

Фоньини

Фабио по-прежнему с удовольствием выходит на корт, но результаты текущего сезона четко указывает на то, что его лучшие годы остались в прошлом.

Итальянец выпал из первой сотни рейтинга и в данный момент занимает всего лишь 147-е место.

Главным успехом Фоньини в этом году стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В Париже бывшая девятая ракетка мира выиграл у Феликса Оже-Альяссима.

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При этом на харде 36-летний теннисист сумел пройти первый раунд только на «челленджере» в Бергамо. Это важно в контексте предстоящей встречи с Сейботом Уайлдом.

Прогноз и ставка

На Сейбота Уайлда в этом матче можно поставить за 1.61, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.22.

Ранее в этом сезоне Фабио проиграл бразильцу на «челленджере» в Геуне — 2:6, 6:7. В предстоящем матче у итальянца, скорее всего, снова будут проблемы.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.