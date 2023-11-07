ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса» Жаилтон Алмейда и Деррик ЛьюисУнылая победа Алмейды, апсеты Бонфима и Абуса. Обзор карда UFC Brazil
  • 21:34
    • «Сочи» и «Динамо» забили шесть мячей на двоих и поделили очки
  • 20:24
    • «Спартак» добыл победу над СКА
  • 18:48
    • «Рубин» в гостях победил «Урал» в 14-м туре РПЛ
  • 16:56
    • «Акрон» на своем поле победил «Енисей»
    Все новости спорта

    Сможет ли Фоньини пройти первый круг в Меце?

    Сейбот Уайлд — Фоньини. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Меце 7 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Фабио Фоньини Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Сейбот Уайлд — Фоньини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 16:00 мск. Сейбот Уайлд — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Мец. Мужчины 07 Ноября 2023 года

    Сейбот Уайлд

    В отличие от недавних турниров, на этот раз Тьяго попал сразу в основную сетку. На уровне ATP это случилось всего лишь второй раз в сезоне.

    На «Мастерсе» в Париже бразилец проиграл в первом раунде квалификации австралийцу Джордану Томпсону (4:6, 1:6).

    В Базеле Сейбот Уайлд уступил в решающем раунде отбора еще одному представителю Австралии Кристоферу О`Коннеллу, но в итоге попал в основу как лаки-лузер. Правда, там его сразу же остановил Таллон Грикспор.

    Тьяго находится в топ-100 исключительно благодаря результатам на грунтовых турнирах.

    В конце мая 74-я ракетка мира сенсационно обыграл Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос», и пока что это его главное достижение.

    Фоньини

    Фабио по-прежнему с удовольствием выходит на корт, но результаты текущего сезона четко указывает на то, что его лучшие годы остались в прошлом.

    Итальянец выпал из первой сотни рейтинга и в данный момент занимает всего лишь 147-е место.

    Главным успехом Фоньини в этом году стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В Париже бывшая девятая ракетка мира выиграл у Феликса Оже-Альяссима.

    Все прогнозы на теннис

    При этом на харде 36-летний теннисист сумел пройти первый раунд только на «челленджере» в Бергамо. Это важно в контексте предстоящей встречи с Сейботом Уайлдом.

    Прогноз и ставка

    На Сейбота Уайлда в этом матче можно поставить за 1.61, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.22.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ранее в этом сезоне Фабио проиграл бразильцу на «челленджере» в Геуне — 2:6, 6:7. В предстоящем матче у итальянца, скорее всего, снова будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Годой Крус — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сантос — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Орландо — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Индиана — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Детройт — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сейбот Уайлд — Фоньини: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фоньини пройти первый круг в Меце?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры