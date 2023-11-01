Немец Александр Зверев сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 17:30 мск. Эмбер — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Юго в последнее время радует и игрой, и результатами. Можно сразу сказать — Зверева ждет тяжелейший матч.

На прошлой неделе француз дошел до полуфинала в Базеле, где уступил Хуберту Хуркачу на решающем тай-брейке.

На «Мастерсе» в Шанхае Эмбер выиграл в третьем круге у грека Стефаноса Циципаса и в итоге добрался до четвертьфинала.

В столице Франции 26-я ракетка мира начал с уверенной победы над американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:3.

Зверев

У Саши тем временем на старте турнира был тяжелейший матч против Мартона Фучовича.

Немец дожал венгерского теннисиста только в третьем сете — 4:6, 7:5, 6:4.

«Он играл просто здорово и тактически был невероятен. Резак работал очень эффективно, и я не знал, что с ним делать на этом покрытии», — сказал Зверев после матча.

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Но бывшая вторая ракетка мира все-таки нашел выход из ситуации. Правда, день для него все равно завершился так себе. Уже поздно вечером во вторник стало известно, что Зверева оштрафовали на 450 тысяч евро за нападение на бывшую девушку.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.54, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.52.

Два года назад Саша проиграл Юго на травяном турнире в Галле. Предстоящий матч, скорее всего, тоже станет серьезной проверкой немецкого теннисиста.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.