ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагНи идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага Лионель МессиПрощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет Исраэль Адесанья5 причин, почему Адесанья не вернет себе пояс в среднем весе
  • 09:46
    • Экс-игрока сборной России задержали за торговлю наркотиками
  • 08:40
    • Соболенко проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA
  • 08:26
    • Рыбакина обыграла Саккари на Итоговом чемпионате WTA
  • 08:12
    • Рублев вышел в третий круг турнира в Париже
    Все новости спорта

    Зверев проиграет Эмберу в Париже?

    Эмбер — Зверев. Ставка (к. 2.33) и прогноз на «Мастерс» в Париже 1 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Юго Эмбер Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Эмбер — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 17:30 мск. Эмбер — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эмбер

    Юго в последнее время радует и игрой, и результатами. Можно сразу сказать — Зверева ждет тяжелейший матч.

    На прошлой неделе француз дошел до полуфинала в Базеле, где уступил Хуберту Хуркачу на решающем тай-брейке.

    На «Мастерсе» в Шанхае Эмбер выиграл в третьем круге у грека Стефаноса Циципаса и в итоге добрался до четвертьфинала.

    В столице Франции 26-я ракетка мира начал с уверенной победы над американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:3.

    Зверев

    У Саши тем временем на старте турнира был тяжелейший матч против Мартона Фучовича.

    Немец дожал венгерского теннисиста только в третьем сете — 4:6, 7:5, 6:4.

    «Он играл просто здорово и тактически был невероятен. Резак работал очень эффективно, и я не знал, что с ним делать на этом покрытии», — сказал Зверев после матча.

    Все прогнозы на теннис

    Но бывшая вторая ракетка мира все-таки нашел выход из ситуации. Правда, день для него все равно завершился так себе. Уже поздно вечером во вторник стало известно, что Зверева оштрафовали на 450 тысяч евро за нападение на бывшую девушку.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.54, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.52.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Два года назад Саша проиграл Юго на травяном турнире в Галле. Предстоящий матч, скорее всего, тоже станет серьезной проверкой немецкого теннисиста.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Димитров — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Форте — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Владивосток
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Буноль — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эмбер — Зверев: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на теннис. Зверев проиграет Эмберу в Париже?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры