Фернандес
Лейла в первом раунде встречалась с Викторией Азаренко, которая отказалась от продолжения борьба перед началом третьего сета.
Можно сказать, что теннисистке из Канады повезло — соперница здорово начала матч, но в итоге не смогла доиграть из-за травмы.
В конце сентября Фернандес провалила квалификацию в Пекине, проиграв в первом же матче отбора немке Еве Лис.
Но финалистка US Open-2021 все равно остается неприятной соперницей. Например, в середине прошлого месяца она дошла до четвертьфинала в мексиканской Гвадалахаре, а в августе выиграла по два матча в Монреале и Кливленде.
Андреева
Мирра совсем недавно дебютировала в топ-50. Если кто-то вдруг не знал, ей всего лишь 16 лет.
Правда, успехи юной россиянки уже вряд ли кого-то сильно удивляют.
На недавнем турнире WTA 1000 в Шанхае Андреева сначала прошла непростую квалификацию, а затем обыграла Барбору Крейчикову и Анастасию Павлюченкову.
В третьем раунде Мирра была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной, которая совершила камбэк со счета 2:6, 2:4.
В Гонконге 50-я ракетка мира начала с уверенной победы над украинкой Даяной Ястремской — 6:4, 6:3.
Прогноз и ставка
На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.79, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.44.
Встреча с упертой Лейлой, скорее всего, получится нервной, но мы все равно склоняемся к тому, что Мирра остановит бывшую 13-ю ракетку мира.
Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-3,5) за 1.92.