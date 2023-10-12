ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БардозаИнтригующий бой Юсуффа и Барбозы, дебют Перейры в среднем весе. Анонс карда UFC Vegas 81 Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ «Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом»НХЛ. «Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Кучеров забросил первую шайбу нового сезона
    Все новости спорта

    Сможет ли Мирра Андреева обыграть финалистку US Open-2021?

    Фернандес — Андреева. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гонконге 12 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Мирра Андреева Прогнозы на Лейла Фернандес Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Фернандес — Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 12 октября, начало — в 06:00 мск. Фернандес — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Гонконг. Женщины 12 Октября 2023 года

    Фернандес

    Лейла в первом раунде встречалась с Викторией Азаренко, которая отказалась от продолжения борьба перед началом третьего сета.

    Можно сказать, что теннисистке из Канады повезло — соперница здорово начала матч, но в итоге не смогла доиграть из-за травмы.

    В конце сентября Фернандес провалила квалификацию в Пекине, проиграв в первом же матче отбора немке Еве Лис.

    Все прогнозы на теннис

    Но финалистка US Open-2021 все равно остается неприятной соперницей. Например, в середине прошлого месяца она дошла до четвертьфинала в мексиканской Гвадалахаре, а в августе выиграла по два матча в Монреале и Кливленде.

    Андреева

    Мирра совсем недавно дебютировала в топ-50. Если кто-то вдруг не знал, ей всего лишь 16 лет.

    Правда, успехи юной россиянки уже вряд ли кого-то сильно удивляют.

    На недавнем турнире WTA 1000 в Шанхае Андреева сначала прошла непростую квалификацию, а затем обыграла Барбору Крейчикову и Анастасию Павлюченкову.

  • Самсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • 09/10/2023

    • В третьем раунде Мирра была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной, которая совершила камбэк со счета 2:6, 2:4.

    В Гонконге 50-я ракетка мира начала с уверенной победы над украинкой Даяной Ястремской — 6:4, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.79, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.44.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Встреча с упертой Лейлой, скорее всего, получится нервной, но мы все равно склоняемся к тому, что Мирра остановит бывшую 13-ю ракетку мира.

    Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-3,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Пол — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.87
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бай — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Марожан — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фернандес — Андреева: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Мирра Андреева обыграть финалистку US Open-2021?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры