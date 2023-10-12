Россиянка Мирра Андреева сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 12 октября, начало — в 06:00 мск. Фернандес — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Лейла в первом раунде встречалась с Викторией Азаренко, которая отказалась от продолжения борьба перед началом третьего сета.

Можно сказать, что теннисистке из Канады повезло — соперница здорово начала матч, но в итоге не смогла доиграть из-за травмы.

В конце сентября Фернандес провалила квалификацию в Пекине, проиграв в первом же матче отбора немке Еве Лис.

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Но финалистка US Open-2021 все равно остается неприятной соперницей. Например, в середине прошлого месяца она дошла до четвертьфинала в мексиканской Гвадалахаре, а в августе выиграла по два матча в Монреале и Кливленде.

Андреева

Мирра совсем недавно дебютировала в топ-50. Если кто-то вдруг не знал, ей всего лишь 16 лет.

Правда, успехи юной россиянки уже вряд ли кого-то сильно удивляют.

На недавнем турнире WTA 1000 в Шанхае Андреева сначала прошла непростую квалификацию, а затем обыграла Барбору Крейчикову и Анастасию Павлюченкову.

В третьем раунде Мирра была очень близка к победе над Еленой Рыбакиной, которая совершила камбэк со счета 2:6, 2:4.

В Гонконге 50-я ракетка мира начала с уверенной победы над украинкой Даяной Ястремской — 6:4, 6:3.

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.79, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.44.

Встреча с упертой Лейлой, скорее всего, получится нервной, но мы все равно склоняемся к тому, что Мирра остановит бывшую 13-ю ракетку мира.

Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-3,5) за 1.92.