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    Шевченко снова проиграет сопернику из четвертой сотни рейтинга?

    Шевченко — Тсенг. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Шанхае 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Тсенг
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 06:00 мск. Шевченко — Тсенг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    Александр на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в Астане. И в его случае это не самый плохой результат.

    После классной победы над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом (6:4, 6:3) россиянин проиграл сербу Хамаду Медьедовичу (4:6, 4:6).

    В Астане Шевченко впервые почти за два месяца выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

    В августе 22-летний теннисист не смог пройти первый круг в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США.

    Шевченко может завершить сезон за пределами топ-100, если не сможет выиграть хотя бы несколько матчей на ближайших турнирах ATP.

    Тсенг

    Тсенг тем временем пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв двух японцев — Синтаро Мотидзуки и Ясутаку Утияму.

    Ранее в этом сезоне тайваньский теннисист не выиграл ни одного матча на уровне ATP.

    А его лучшим результатом в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал на грунтовом «челленджере» в Генуе.

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    Еще по два матча 345-я ракетка мира выиграл на турнирах в Индии — в Бангалоре и Пуне.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.56, победу Тсенга букмекеры предлагают за 2.43.

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    В начале сентября Шевченко проиграл Тсенгу на «челленджере» в Генуе. Тайваньский теннисист взял реванш за поражение в Сан-Ремо в конце марта.

    В общем, несмотря на то, что соперник находится в четвертой сотне рейтинга, у россиянина, скорее всего, будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Шевченко — Тсенг: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко снова проиграет сопернику из четвертой сотни рейтинга?
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