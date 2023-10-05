Россиянин Александр Шевченко сыграет против тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 06:00 мск. Шевченко — Тсенг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Александр на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в Астане. И в его случае это не самый плохой результат.

После классной победы над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом (6:4, 6:3) россиянин проиграл сербу Хамаду Медьедовичу (4:6, 4:6).

В Астане Шевченко впервые почти за два месяца выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

В августе 22-летний теннисист не смог пройти первый круг в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США.

Шевченко может завершить сезон за пределами топ-100, если не сможет выиграть хотя бы несколько матчей на ближайших турнирах ATP.

Тсенг

Тсенг тем временем пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв двух японцев — Синтаро Мотидзуки и Ясутаку Утияму.

Ранее в этом сезоне тайваньский теннисист не выиграл ни одного матча на уровне ATP.

А его лучшим результатом в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал на грунтовом «челленджере» в Генуе.

Все прогнозы на теннис

Еще по два матча 345-я ракетка мира выиграл на турнирах в Индии — в Бангалоре и Пуне.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.56, победу Тсенга букмекеры предлагают за 2.43.

В начале сентября Шевченко проиграл Тсенгу на «челленджере» в Генуе. Тайваньский теннисист взял реванш за поражение в Сан-Ремо в конце марта.

В общем, несмотря на то, что соперник находится в четвертой сотне рейтинга, у россиянина, скорее всего, будут проблемы.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.