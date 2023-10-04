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    Сможет ли Котов удивить Фиса?

    Котов — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 4 октября 2023 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Артура Фиса в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Котов — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Павел на этот раз попал сразу в основную сетку. Это произошло после того, как с турнира снялись Александр Бублик, Роберто Баутиста-Агут и Джейсон Кублер, а также освободилось место для специального исключения.

    А вот в Пекине на прошлой неделе россиянин не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв сербу Миомиру Кецмановичу (5:7, 7:6, 1:6).

    Зато перед этим Котов уверенно прошел отбор и выиграл один матч в основной сетке в китайском Чэнду.

    Дальше было поражение от Александра Зверева, но ему при этом удалось взять сет в матче с немецким теннисистом.

    Но в целом, конечно, ожидать чего-то серьезного от Котова вряд ли стоит.

    Фис

    Артур тем временем в последнее время совсем не впечатляет. И как ни странно, спад начался сразу после выхода в полуфинал июльского турнира в Гамбурге.

    После этого француз выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Фис кое-как прошел первый круг на Открытом чемпионате США, выиграв у нидерландца Таллона Грикспора.

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    В сентябре 19-летний теннисист проиграл Дэну Эвансу в матче Кубка Дэвиса и уступил Бену Шелтону в рамках выставочного Кубка Лэйвера.

    Но при этом не стоит забывать, что в этом году Фис успел взять титул в Лионе и дойти до полуфинала в Монпелье и Марселе.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 2.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.

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    Вряд ли Павел остановит талантливого француза, но навязать борьбу он действительно способен, достаточно вспомнить недавние матчи против Зверева и Галана.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Котов — Фис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов удивить Фиса?
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