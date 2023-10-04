Россиянин Павел Котов сыграет против француза Артура Фиса в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Котов — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павел на этот раз попал сразу в основную сетку. Это произошло после того, как с турнира снялись Александр Бублик, Роберто Баутиста-Агут и Джейсон Кублер, а также освободилось место для специального исключения.

А вот в Пекине на прошлой неделе россиянин не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв сербу Миомиру Кецмановичу (5:7, 7:6, 1:6).

Зато перед этим Котов уверенно прошел отбор и выиграл один матч в основной сетке в китайском Чэнду.

Дальше было поражение от Александра Зверева, но ему при этом удалось взять сет в матче с немецким теннисистом.

Но в целом, конечно, ожидать чего-то серьезного от Котова вряд ли стоит.

Фис

Артур тем временем в последнее время совсем не впечатляет. И как ни странно, спад начался сразу после выхода в полуфинал июльского турнира в Гамбурге.

После этого француз выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Фис кое-как прошел первый круг на Открытом чемпионате США, выиграв у нидерландца Таллона Грикспора.

Все прогнозы на теннис

В сентябре 19-летний теннисист проиграл Дэну Эвансу в матче Кубка Дэвиса и уступил Бену Шелтону в рамках выставочного Кубка Лэйвера.

Но при этом не стоит забывать, что в этом году Фис успел взять титул в Лионе и дойти до полуфинала в Монпелье и Марселе.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 2.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.47.

Вряд ли Павел остановит талантливого француза, но навязать борьбу он действительно способен, достаточно вспомнить недавние матчи против Зверева и Галана.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.