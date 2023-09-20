Украинка Марта Костюк сыграет против Алены Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 01:30 мск. Костюк — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Марта начала турнир с победы над Стэйси Фанг — 6:3, 2:6, 6:0.

Несмотря на то, что украинке досталась не самая опасная соперница, мягко говоря, ей все равно не удалось избежать проблем.

После первого сета Костюк, по всей видимости, решила, что дальше можно не напрягаться, но оказалось, что 226-я ракетка мира тоже умеет играть.

Марта в итоге легко дожала соперницу в решающей партии, но теннисистка из Канады все равно подтвердила, что в ее игре немало уязвимых мест.

Остапенко

Алена на этот раз попала в посев, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе теннисистка из Латвии выиграла один матч на турнире в Сан-Диего. И в ее случае это все-таки провал.

Все прогнозы на теннис

После непростого матча с Екатериной Александровой чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 проиграла американке Даниэль Коллинс (6:2, 3:6, 4:6).

Но при этот как здесь не вспомнить, что в начале месяца Остапенко выиграла у Иги Свентек в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 3.00, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.39.

Вряд ли у Алены будут проблемы в предстоящей встрече. Марте будет тяжело справиться с агрессивным стилем игры соперницы.

Ставка — победа Остапенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.