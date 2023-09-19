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    Азаренко снова обыграет Ястремскую с разгромным счетом?

    Ястремская — Азаренко. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 19 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Азаренко
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 23:00 мск. Ястремская — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 19 Сентября 2023 года

    Ястремская

    Даяна начала турнир с победы над мексиканкой Аной Санчес — 7:6, 6:4.

    Результат не удивил, все-таки соперница украинки находится в пятой сотне рейтинга.

    Однако даже здесь можно отметить слабую игру Ястремской в геймах на собственной подаче. Эта проблема преследует ее почти в каждом матче.

    На Открытом чемпионате США бывшая 21-я ракетка мира не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде Елене Габриэле Рузе.

    В этом году Ястремская еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.

    Азаренко

    Виктория в первом круге легко выиграла у Робин Монтгомери — 6:1, 6:1.

    Это был мастер-класс для 19-летней американки, которая впервые играла против такой серьезной соперницы.

    Бывшая первая ракетка мира взяла 95 процентов очков на первой подаче (19 из 20) и спокойно забирала геймы на приеме.

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    Азаренко еще ни разу не выигрывала больше одного матча после Уимблдона, на котором дошла до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 3.95, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.25.

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    В прошлом году Виктория обыграла украинку в Вашингтоне со счетом 6:4, 6:0. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет разгром.

    Ястремская так и не смогла вернуться на свой прежний уровень после отстранения. С тех пор прошло уже немало времени, но она по-прежнему находится в поиске своей лучшей игры.

    Ставка — победа Азаренко с форой по геймам (-5,0) за 1.99.

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    Ястремская — Азаренко: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на теннис. Азаренко снова обыграет Ястремскую с разгромным счетом?
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