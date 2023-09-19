ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман РотенбергПобедная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА Жозе Моуринью Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме» Джуд Беллингем«Реал» — «Реал Сосьедад» 2:1. Онлайн
  • 12:42
    • Головин второй раз подряд попал в символическую сборную Лиги 1
  • 12:01
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу
  • 11:16
    • «Барселона» может купить игрока «Ньюкасла» на замену Левандовскому
    Все новости спорта

    Коллинс дожмет Аддад Майя в третьем сете?

    Аддад Майя — Коллинс. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 19 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Даниэль Коллинз Прогнозы на Беатрис Аддад Майя Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Аддад Майя — Коллинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Коллинс
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против бразильянки Беатрис Аддад Майя в первом круге турнира в Гвадалахаре. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 00:30 мск. Аддад Майя — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аддад Майя

    Беатрис на прошлой неделе выиграла два матча на турнире в Сан-Диего.

    Бразильянка впервые после Уимблдона смогла пройти дальше второго раунда, благодаря чему осталась в топ-20.

    В Сан-Диего Аддад Майя одержала победы над Лейлой Фернандес и Мартой Костюк, после чего уступила будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.

    В прошлом году Беатрис не выиграла ни одного матча в Гвадалахаре. Но также стоит отметить, что она не смогла пройти первый раунд только на одном из шести предыдущих турниров.

    Коллинс

    Даниэль тем временем дошла в Сан-Диего до полуфинала. И ее тоже остановила Крейчикова.

    Американке явно не хватило энергии на решающий сет в матче с чешской теннисисткой — 6:3, 5:7, 2:6.

    Зато перед этим Коллинс выиграла у Алены Остапенко и Каролин Гарсия.

    Все прогнозы на теннис

    В оптимальной форме Даниэль, добравшаяся в прошлом году до финала на Australian Open, по-прежнему способна играть на равных практически с любой соперницей.

    Коллинс выиграла десять из 14-ти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На Аддад Майя в этом матче можно поставить за 2.36, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.59.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В данном случае вряд ли есть смысл ставить на исход. Вполне вероятно, что все решится в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Накатани — Кортес
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тюмень — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монтгомери — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Фанг
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аддад Майя — Коллинс: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на теннис. Коллинс дожмет Аддад Майя в третьем сете?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры