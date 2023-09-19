Аддад Майя
Беатрис на прошлой неделе выиграла два матча на турнире в Сан-Диего.
Бразильянка впервые после Уимблдона смогла пройти дальше второго раунда, благодаря чему осталась в топ-20.
В Сан-Диего Аддад Майя одержала победы над Лейлой Фернандес и Мартой Костюк, после чего уступила будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.
В прошлом году Беатрис не выиграла ни одного матча в Гвадалахаре. Но также стоит отметить, что она не смогла пройти первый раунд только на одном из шести предыдущих турниров.
Коллинс
Даниэль тем временем дошла в Сан-Диего до полуфинала. И ее тоже остановила Крейчикова.
Американке явно не хватило энергии на решающий сет в матче с чешской теннисисткой — 6:3, 5:7, 2:6.
Зато перед этим Коллинс выиграла у Алены Остапенко и Каролин Гарсия.
В оптимальной форме Даниэль, добравшаяся в прошлом году до финала на Australian Open, по-прежнему способна играть на равных практически с любой соперницей.
Коллинс выиграла десять из 14-ти последних матчей.
Прогноз и ставка
На Аддад Майя в этом матче можно поставить за 2.36, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.59.
В данном случае вряд ли есть смысл ставить на исход. Вполне вероятно, что все решится в третьем сете.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.