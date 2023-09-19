Американка Даниэль Коллинс сыграет против бразильянки Беатрис Аддад Майя в первом круге турнира в Гвадалахаре. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 00:30 мск. Аддад Майя — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аддад Майя

Беатрис на прошлой неделе выиграла два матча на турнире в Сан-Диего.

Бразильянка впервые после Уимблдона смогла пройти дальше второго раунда, благодаря чему осталась в топ-20.

В Сан-Диего Аддад Майя одержала победы над Лейлой Фернандес и Мартой Костюк, после чего уступила будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.

В прошлом году Беатрис не выиграла ни одного матча в Гвадалахаре. Но также стоит отметить, что она не смогла пройти первый раунд только на одном из шести предыдущих турниров.

Коллинс

Даниэль тем временем дошла в Сан-Диего до полуфинала. И ее тоже остановила Крейчикова.

Американке явно не хватило энергии на решающий сет в матче с чешской теннисисткой — 6:3, 5:7, 2:6.

Зато перед этим Коллинс выиграла у Алены Остапенко и Каролин Гарсия.

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В оптимальной форме Даниэль, добравшаяся в прошлом году до финала на Australian Open, по-прежнему способна играть на равных практически с любой соперницей.

Коллинс выиграла десять из 14-ти последних матчей.

Прогноз и ставка

На Аддад Майя в этом матче можно поставить за 2.36, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.59.

В данном случае вряд ли есть смысл ставить на исход. Вполне вероятно, что все решится в третьем сете.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.