Грек Стефанос Циципас сыграет против канадца Милоша Раонича в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 02:00 мск. Циципас — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос как раз перед американским мэйджором выпал из топ-5 и теперь занимает в рейтинге седьмое место.

Понятно, что это не катастрофа, но в то же время свидетельство того, что грек слегка забуксовал.

После победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе Циципас не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Торонто и прошел только один раунд в Цинциннати, кое-как победив Бена Шелтона.

В первом случае Циципаса остановил Гаэль Монфис (4:6, 3:6), а во втором — Хуберт Хуркач (3:6, 4:6).

И еще один интересный момент: в прошлом году Стефанос проиграл в первом круге US Open колумбийцу Даниэлю Галану.

Раонич

Милош тем временем после недавнего возвращения в тур продемонстрировал, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.

В начале августа Раонич прошел два раунда на домашнем «Мастерсе» в Торонто. Бывшая третья ракетка мира выиграл у Фрэнсиса Тиафо и Таро Даниэля. Дальше было поражение от Маккензи Макдональда, и можно допустить, что здесь ему просто не хватило энергии.

«Мастерс» в Цинциннати 32-летний канадец пропустил, решив сосредоточиться на самостоятельной подготовке к турниру в Нью-Йорке.

Все прогнозы на US Open

Раонич лишь однажды не смог пройти первый круг на US Open — в сезоне-2010. А еще это единственный турнир «Большого шлема», на котором он не проходил дальше четвертого круга.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Раонича букмекеры предлагают за 3.32.

Не повезло, очень не повезло грек. Абсолютно не уставший на старте турнира Раонич замучает его своей убойной первой подачей.

Поражение Циципаса в этом матче не станет сюрпризом.

Ставка — тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 41,5 за 1.92.