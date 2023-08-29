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    Циципас проиграет Раоничу?

    Циципас — Раонич. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Раонич
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против канадца Милоша Раонича в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 02:00 мск. Циципас — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Стефанос как раз перед американским мэйджором выпал из топ-5 и теперь занимает в рейтинге седьмое место.

    Понятно, что это не катастрофа, но в то же время свидетельство того, что грек слегка забуксовал.

    После победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе Циципас не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Торонто и прошел только один раунд в Цинциннати, кое-как победив Бена Шелтона.

    В первом случае Циципаса остановил Гаэль Монфис (4:6, 3:6), а во втором — Хуберт Хуркач (3:6, 4:6).

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    • И еще один интересный момент: в прошлом году Стефанос проиграл в первом круге US Open колумбийцу Даниэлю Галану.

    Раонич

    Милош тем временем после недавнего возвращения в тур продемонстрировал, что по-прежнему способен играть на высоком уровне.

    В начале августа Раонич прошел два раунда на домашнем «Мастерсе» в Торонто. Бывшая третья ракетка мира выиграл у Фрэнсиса Тиафо и Таро Даниэля. Дальше было поражение от Маккензи Макдональда, и можно допустить, что здесь ему просто не хватило энергии.

    «Мастерс» в Цинциннати 32-летний канадец пропустил, решив сосредоточиться на самостоятельной подготовке к турниру в Нью-Йорке.

    Все прогнозы на US Open

    Раонич лишь однажды не смог пройти первый круг на US Open — в сезоне-2010. А еще это единственный турнир «Большого шлема», на котором он не проходил дальше четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Раонича букмекеры предлагают за 3.32.

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    Не повезло, очень не повезло грек. Абсолютно не уставший на старте турнира Раонич замучает его своей убойной первой подачей.

    Поражение Циципаса в этом матче не станет сюрпризом.

    Ставка — тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 41,5 за 1.92.

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    Циципас — Раонич: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Циципас проиграет Раоничу?
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