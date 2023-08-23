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    Канепи сможет тряхнуть стариной?

    Петерсон — Канепи. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч турнира в Чикаго 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Петерсон — Канепи
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    Кайа Канепи
    Шведка Ребека Петерсон и эстонка Кайа Канепи встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. Петерсон — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ребекка Петерсон

    Петерсон себя чувствует довольно уверенно в последних матчах, поэтому не будет ни для кого удивлением, если она сможет продвинуться максимально далеко на предстоящем турнире.

    В первом раунде она весьма успешно справилась с непростой француженкой Диан Парри, и это вселяет уверенность в дальнейшие успехи шведки на турнире в Чикаго.

    Самое главное не поддаваться на уловки соперниц, а это с Ребеккой частенько случается и до добра не доводит.

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    В поединке с Канепи у шведки весьма неплохие шансы на проход дальше, но победа сама в руки не придет и нужно приложить определенные усилия.

    Кайа Канепи

    Канепи в последнее время не демонстрирует того уровня тенниса, который мог бы говорить о её реальной конкурентоспособности на сегодняшний день.

    Кайа делает все возможное, чтобы как можно дальше продолжить свою теннисную карьеру, н ос каждым новым сезоном это становится делать все сложнее.

    При всем этом у эстонки ещё есть порох в пороховницах, и матч первого круга против Бетовой получился весьма себе содержательным.

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    В матче против отлично подготовленной шведки Петерсон будет куда сложнее, но все равно шансы на победу сохраняются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают эстонку фавориткой в этом поединке: победа Петерсон — 2.02, победа Канепи — 1.78.

    Прогноз: Канепи сможет продемонстрировать класс и забрать предстоящий матч себе.

    Ставка: П2 за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается продолжительным.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.93.

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    Петерсон — Канепи: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Канепи сможет тряхнуть стариной?
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