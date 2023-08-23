Шведка Ребека Петерсон и эстонка Кайа Канепи встретятся во втором круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. Петерсон — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ребекка Петерсон

Петерсон себя чувствует довольно уверенно в последних матчах, поэтому не будет ни для кого удивлением, если она сможет продвинуться максимально далеко на предстоящем турнире.

В первом раунде она весьма успешно справилась с непростой француженкой Диан Парри, и это вселяет уверенность в дальнейшие успехи шведки на турнире в Чикаго.

Самое главное не поддаваться на уловки соперниц, а это с Ребеккой частенько случается и до добра не доводит.

Все прогнозы на теннис

В поединке с Канепи у шведки весьма неплохие шансы на проход дальше, но победа сама в руки не придет и нужно приложить определенные усилия.

Кайа Канепи

Канепи в последнее время не демонстрирует того уровня тенниса, который мог бы говорить о её реальной конкурентоспособности на сегодняшний день.

Кайа делает все возможное, чтобы как можно дальше продолжить свою теннисную карьеру, н ос каждым новым сезоном это становится делать все сложнее.

При всем этом у эстонки ещё есть порох в пороховницах, и матч первого круга против Бетовой получился весьма себе содержательным.

В матче против отлично подготовленной шведки Петерсон будет куда сложнее, но все равно шансы на победу сохраняются.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают эстонку фавориткой в этом поединке: победа Петерсон — 2.02, победа Канепи — 1.78.

Прогноз: Канепи сможет продемонстрировать класс и забрать предстоящий матч себе.

Ставка: П2 за 1.78.

Альтернативный прогноз: Матч ожидается продолжительным.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.93.