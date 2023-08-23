Ребекка Петерсон
Петерсон себя чувствует довольно уверенно в последних матчах, поэтому не будет ни для кого удивлением, если она сможет продвинуться максимально далеко на предстоящем турнире.
В первом раунде она весьма успешно справилась с непростой француженкой Диан Парри, и это вселяет уверенность в дальнейшие успехи шведки на турнире в Чикаго.
Самое главное не поддаваться на уловки соперниц, а это с Ребеккой частенько случается и до добра не доводит.
В поединке с Канепи у шведки весьма неплохие шансы на проход дальше, но победа сама в руки не придет и нужно приложить определенные усилия.
Кайа Канепи
Канепи в последнее время не демонстрирует того уровня тенниса, который мог бы говорить о её реальной конкурентоспособности на сегодняшний день.
Кайа делает все возможное, чтобы как можно дальше продолжить свою теннисную карьеру, н ос каждым новым сезоном это становится делать все сложнее.
При всем этом у эстонки ещё есть порох в пороховницах, и матч первого круга против Бетовой получился весьма себе содержательным.
В матче против отлично подготовленной шведки Петерсон будет куда сложнее, но все равно шансы на победу сохраняются.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают эстонку фавориткой в этом поединке: победа Петерсон — 2.02, победа Канепи — 1.78.
Прогноз: Канепи сможет продемонстрировать класс и забрать предстоящий матч себе.
Ставка: П2 за 1.78.
Альтернативный прогноз: Матч ожидается продолжительным.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.93.