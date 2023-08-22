Американец Себастьян Корда сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 23:00 мск. Бонзи — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бонзи

Бенжамен в первом круге выиграл у Александра Мюллера — 6:4, 6:4.

И это был его лучший матч после травмы, из-за которой он, по сути, вообще ничего не показал в предыдущие четыре месяца.

На прошлой неделе Бонзи уступил представителю Барбадоса Дариану Кингу, который еще совсем недавно был за пределами топ-500.

Но в игре против Мюллера ему наконец-то удалось показать свой лучший теннис. Бенжамен неплохо держал подачу, позволив сопернику взять на приеме лишь один гейм.

Однако пока нет уверенности, что Бонзи готов стабильно играть на таком уровне.

Корда

Себастьян вряд ли планировал играть в Уинстон-Сейлеме, но после недавних результатов ему пришлось подкорректировать планы.

Американец провалил три недавних турнира, в том числе «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати.

В начале августа Корда не прошел ни одного раунда в Вашингтоне, сразу же уступив Александру Шевченко.

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В Торонто 23-летний теннисист после победы над Томасом Этчеверри проиграл представителю Австралии Александру Вукичу.

В Цинциннати Корда в первом же матче потерпел поражение от Борны Чорича.

Прогноз и ставка

На Бонзи в этом матче можно поставить за 3.32, победу Корды букмекеры предлагают за 1.33.

В прошлом году Себастьян спокойно обыграл Бенжамена на грунте в португальском Эшториле — 6:3, 6:3.

Вполне вероятно, что американец снова остановит французского теннисиста, чья форма по-прежнему вызывает сомнения даже после победы над Мюллером.

Ставка — победа Корды в двух сетах за 1.92.