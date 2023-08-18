ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас? «Манчестер Сити» — «Севилья»«Манчестер Сити» — «Севилья» 1:1 (5:4 по пенальти). Онлайн Алджамейн СтерлингДолгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292
    Все новости спорта

    Фриц легко обыграет Лайовича?

    Лайович — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 18 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Тейлор Фритц Прогнозы на Душан Лайович
    Прогноз и ставки на Лайович — Фриц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Лайович
    Американец Тейлор Фриц сыграет против серба Душана Лайовича в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 18 августа, начало — в 02:00 мск. Лайович — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Мужчины 18 Августа 2023 года

    Лайович

    Душан — автор главной сенсации второго круга. Надо признать, что неожиданных результатов стало чересчур много, однако победа серба над Янником Синнером все равно почти шокировала.

    Лайович обыграл чемпиона недавнего «Мастерса» в его день рождения. При этом ему хватило двух сетов — 6:4, 7:6. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.

    Интересно, что в этом году Душан выиграл больше половины матчей против соперников из топ-10 — четыре из семи.

    И все равно этот результат сложно объяснить. Все-таки Синнер на прошлой неделе провел всего лишь четыре матча, поэтому здесь вряд ли стоит говорить об усталости.

    Фриц

    Тейлор тем временем тоже пока не отдал ни одного сета на этой неделе.

    Во втором раунде американский теннисист выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6.

    Фриц в первом сете уступал с брейком, но соперник в итоге не воспользовался преимуществом, допустив ряд ошибок на собственной подаче.

    Все прогнозы на теннис

    Тейлор второй год подряд дошел в Цинциннати до третьего круга. Тогда он не смог пройти 1/4 финала.

    Прогноз и ставка

    На Лайовича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.22.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Душан сейчас на кураже, с учетом квалификации он выиграл уже четыре матча, но есть один важный нюанс.

    Серб вряд ли способен провести без серьезных ошибок на подаче два матча кряду. В этом плане ему будет сложно превзойти американца.

    Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Зверев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Попырин — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пюник — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ХИК — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Макдональд — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бешикташ — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аустрия — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дила
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хеккен — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лайович — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на теннис. Фриц легко обыграет Лайовича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры