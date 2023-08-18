Американец Тейлор Фриц сыграет против серба Душана Лайовича в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 18 августа, начало — в 02:00 мск. Лайович — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лайович

Душан — автор главной сенсации второго круга. Надо признать, что неожиданных результатов стало чересчур много, однако победа серба над Янником Синнером все равно почти шокировала.

Лайович обыграл чемпиона недавнего «Мастерса» в его день рождения. При этом ему хватило двух сетов — 6:4, 7:6. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы гейм.

Интересно, что в этом году Душан выиграл больше половины матчей против соперников из топ-10 — четыре из семи.

И все равно этот результат сложно объяснить. Все-таки Синнер на прошлой неделе провел всего лишь четыре матча, поэтому здесь вряд ли стоит говорить об усталости.

Фриц

Тейлор тем временем тоже пока не отдал ни одного сета на этой неделе.

Во втором раунде американский теннисист выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6.

Фриц в первом сете уступал с брейком, но соперник в итоге не воспользовался преимуществом, допустив ряд ошибок на собственной подаче.

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Тейлор второй год подряд дошел в Цинциннати до третьего круга. Тогда он не смог пройти 1/4 финала.

Прогноз и ставка

На Лайовича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.22.

Душан сейчас на кураже, с учетом квалификации он выиграл уже четыре матча, но есть один важный нюанс.

Серб вряд ли способен провести без серьезных ошибок на подаче два матча кряду. В этом плане ему будет сложно превзойти американца.

Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.