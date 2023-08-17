ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алджамейн СтерлингДолгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292 Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас? «Манчестер Сити» — «Севилья»«Манчестер Сити» — «Севилья». Онлайн
  • 19:47
    • Медведев в двух сетах обыграл Музетти и пробился в третий круг турнира в Цинциннати
  • 19:37
    • Касаткина разгромила Грачеву на турнире в Цинциннати
  • 15:29
    • «Ливерпуль» возобновил интерес к Гравенберху после неудачной попытки купить Кайседо и Лавиа
  • 15:13
    • КДК РФС вынес вердикт по скандальной ситуации с Дзюбой
  • 15:08
    • «Интер» заплатит 10 млн евро за нападающего «Болоньи»
  • 14:19
    • Бернарду Силва продлит контракт с «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Боузкова не пустит бельгийку дальше?

    Мертенс — Боузкова. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 17 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элизе Мертенс Прогнозы на Мария Боузкова
    Прогноз и ставки на Мертенс — Боузкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мария Боузкова
    Бельгийка Элиза Мертенс и чешка Мария Боузкова встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 00:00 мск. Мертенс — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Женщины 17 Августа 2023 года

    Элиза Мертенс

    Мертенс в первом круге престижного турнира выпало играть с Мэдисон Киз, которая явно на коне последние месяцы текущего сезона.

    Бельгийка на двух последних турнирах попадала под Касаткину в первом раунде соревнований и оба раза вылетала в первом круге.

    В этот раз судьба Элизу помиловал, и Мертенс выдала настоящую битву, в которой была более сильна характером, нежели американка Киз.

    Все прогнозы на теннис

    В игре против Боузковой будет ничуть не легче, но определенные шансы на успех все же имеются.

    Мария Боузкова

    Боузкова на кортах «Уимблдона» наконец-то продемонстрировала ту игру, которую от неё ждали поклонники на протяжении последних лет.

    У Марии на харде вполне получается достигать вразумительных результатов на протяжении последних нескольких сезонов.

    Так на прошлой неделе в Монреале чешка дошла аж до третьего круга соревнований, где на её пути стала Дарья Касаткина. При всем этом данное поражение стало единственным за четыре последних матча.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В игре с Мертенс у чешки есть все шансы пройти также в третий круг, тем более в первом раунде она более, чем уверенно справилась с румынкой Бегу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Касаткиной — 2.17, победа Стирнс — 1.69.

    Прогноз: В этом поединке победа останется за Боузковой.

    Ставка: П2 за 1.69.

    Альтернативный прогноз: В поединке предвидится три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Дэй — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флора — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Свентек — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вондроушова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Перселл — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Саккари — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мартич — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мертенс — Боузкова: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Боузкова не пустит бельгийку дальше?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры