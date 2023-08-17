Бельгийка Элиза Мертенс и чешка Мария Боузкова встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 00:00 мск. Мертенс — Боузкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Элиза Мертенс

Мертенс в первом круге престижного турнира выпало играть с Мэдисон Киз, которая явно на коне последние месяцы текущего сезона.

Бельгийка на двух последних турнирах попадала под Касаткину в первом раунде соревнований и оба раза вылетала в первом круге.

В этот раз судьба Элизу помиловал, и Мертенс выдала настоящую битву, в которой была более сильна характером, нежели американка Киз.

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В игре против Боузковой будет ничуть не легче, но определенные шансы на успех все же имеются.

Мария Боузкова

Боузкова на кортах «Уимблдона» наконец-то продемонстрировала ту игру, которую от неё ждали поклонники на протяжении последних лет.

У Марии на харде вполне получается достигать вразумительных результатов на протяжении последних нескольких сезонов.

Так на прошлой неделе в Монреале чешка дошла аж до третьего круга соревнований, где на её пути стала Дарья Касаткина. При всем этом данное поражение стало единственным за четыре последних матча.

В игре с Мертенс у чешки есть все шансы пройти также в третий круг, тем более в первом раунде она более, чем уверенно справилась с румынкой Бегу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Касаткиной — 2.17, победа Стирнс — 1.69.

Прогноз: В этом поединке победа останется за Боузковой.

Ставка: П2 за 1.69.

Альтернативный прогноз: В поединке предвидится три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.