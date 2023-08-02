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    Касаткина снова проиграет Свитолиной?

    Свитолина — Касаткина. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:00 мск. Свитолина — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Женщины 02 Августа 2023 года

    Свитолина

    Элина начала турнир с очень нервной победы над Викторией Азаренко — 7:6, 6:4.

    Казалось бы, можно ли выиграть матч, позволив сопернице реализовать восемь брейк-пойнтов? Оказывается, можно.

    Свитолина отыграла два из десяти брейк-пойнтов, а Азаренко — два из 11-ти. Сложно сказать, почему обе теннисистки так слабо играли на собственной подаче, но это, безусловно, катастрофа.

    Также стоит отметить, что для Свитолиной это был первый матч на харде после возвращение в тур.

    Касаткина

    Дарья в первом круге выиграла у бельгийки Элизы Мертенс — 6:3, 7:5.

    В этом матче у теннисисток тоже были проблемы на подаче,но все-таки не такие масштабные, как у Свитолиной и Азаренко.

    Касаткина отдала четыре гейма на своей подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Все прогнозы на теннис

    В этом году российская теннисистка смогла выиграть на харде больше одного матча только на январском турнире в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче у теннисисток приблизительно равные шансы на победу. На Свитолину можно поставить за 1.87, а на Касаткину — за 1.93.

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    В начале июня Дарья проиграла Элине в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7. Матч получился нервным, украинке тогда просто чуть больше повезло.

    Скорее всего, подобный сценарий будет и в предстоящей игре. Ставки на исход в данном случае лучше не трогать, несмотря на то, что все семь предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Свитолиной.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Свитолина — Касаткина: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина снова проиграет Свитолиной?
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