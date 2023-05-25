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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Фиса?

    Оже-Альяссим — Фис. Ставка (к. 2.87) и прогноз на турнир в Лионе 25 мая 2023 года

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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Лионе. Матч пройдет 25 мая, начало — в 19:00 мск. Оже-Альяссим — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 25 Мая 2023 года
    Феликс Оже-Альяссим
  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 19:00 Arthur Fils Arthur Fils
  • Лион. Мужчины
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    Оже-Альяссим

    Феликс очень слабо провел весеннюю часть сезона, став, по сути, одним из главных разочарований.

    Но неудачи канадца связаны, прежде всего, с физическими проблемами. В апреле ему пришлось пропустить несколько важных турниров из-за повреждения колена.

    После небольшого перерыва Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Мадриде, сразу же уступив Душану Лайовичу.

    В Риме десятая ракетка мира в первом же матче проиграл Алексею Попырину.

    В Лионе Феликс начал с победы над 240-й ракеткой мира Пабло Льямасом-Руисом — 7:5, 6:2.

    Фис

    Артур в предыдущем раунде встречался с Микаэлем Имером, который не смог доиграть матч из-за дисквалификации.

    В конце первого сета, когда счет был 6:5 в пользу Фиса, швед так распсиховался, что в какой-то момент начал бить ракеткой по судейской вышке. Итог — справедливая дисквалификация.

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    В общем, французу, с одной стороны, немного повезло, но это была чересчур нервная ситуация.

    18-летний Фис третий раз в сезоне дошел до четвертьфинала на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.42, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.87.

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    Похоже, это один из тех случаев, когда логично поставить против фаворита. Во-первых, Феликс явно не в оптимальной форме, но самое главное заключается в том, что Артур с некоторых пор играет на уровне как минимум топ-50.

    Ставка — победа Фиса за 2.87.

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    Оже-Альяссим — Фис: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Фиса?
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