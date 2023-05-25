Норвежец Каспер Рууд сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира в Женеве. Матч пройдет 25 мая, начало — в 20:30 мск. Рууд — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер начал турнир с победы над американцем Джеффри Джоном Вольфом — 6:3, 7:5.

По счету, возможно, нельзя сказать, что норвежец был заметно доминировал, но по игре он действительно был значительно лучше своего соперника.

Рууд на этот раз здорово провел геймы на собственной подаче, не позволив Вольфу взять на приеме хотя бы один гейм.

Также надо не забывать, что на прошлой неделе Каспер дошел до полуфинала на «Мастерсе» Риме. Похоже, что он наконец-то набрал оптимальную форму.

Харри

Николас в первом раунде одержал победу над Душаном Лайовичем — 6:4, 6:2.

Матч против серба получился далеко не таким сложным, как ожидалось. Чилиец взял 84 процента очков на первой подаче и 90 — на второй. Почти тотальное доминирование.

Дальше Харри ждала встреча с Таллоном Грикспором, но нидерландец не смог выйти на матч из-за травмы.

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Перед этим Харри провалил крупные турниры в Мадриде и Риме. В обоих случаях он не прошел ни одного раунда, проиграв Роману Сафиуллину и Яннику Ханфманну соответственно.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.33, победу Харри букмекеры предлагают за 3.32.

С учетом увиденного в недавних матчах, можно предположить, что чилиец все-таки не остановит норвежца. Более того, вполне вероятно, что Касперу хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Рууда в двух сетах за 1.91.