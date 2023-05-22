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    Харрису и Риндеркнешу понадобится дополнительный сет?

    Риндеркнеш — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лионе 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Харрис
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    Артур Риндеркнеш
    Француз Артур Риндеркнеш сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. Риндеркнеш — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 22 Мая 2023 года

    Риндеркнеш

    Артур пропустил основную часть грунтовых турниров из-за травмы. Пока что сезон получается для него провальным.

    На «Мастерсе» в Мадриде французский теннисист выиграл у итальянца Флавио Коболли, после чего уступил Касперу Рууду (4:6, 0:6).

    Вскоре после этого Риндеркнеш поехал на «челленджер» в Бордо, где сразу же проиграл Артуру Казо.

    Единственным пока что приятным исключением для него стал мартовский «челленджер» в По. Здесь Артур добрался до полуфинала.

    Харрис

    Ллойд тем временем тоже не впечатляет. И в его случае это тоже связано с травмой.

    Южноафриканец пропустил большую часть прошлого сезона, и с тех пор ему так и не удалось набрать оптимальную форму.

    Перед турниром в Лионе Харрис проиграл четыре матча подряд. В трех случаях это были «челленджеры» в Южной Корее.

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    В Лионе Харрис пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Манюэля Гинара и Бейбита Жукаева. К слову, это были его первые матчи на грунте в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.19.

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    Очевидно, что в такой игре очень сложно спрогнозировать исход. Оба теннисиста, мягко говоря, не впечатляют в последнее время.

    Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Риндеркнеш — Харрис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Харрису и Риндеркнешу понадобится дополнительный сет?
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