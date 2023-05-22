Француз Артур Риндеркнеш сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. Риндеркнеш — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Риндеркнеш

Артур пропустил основную часть грунтовых турниров из-за травмы. Пока что сезон получается для него провальным.

На «Мастерсе» в Мадриде французский теннисист выиграл у итальянца Флавио Коболли, после чего уступил Касперу Рууду (4:6, 0:6).

Вскоре после этого Риндеркнеш поехал на «челленджер» в Бордо, где сразу же проиграл Артуру Казо.

Единственным пока что приятным исключением для него стал мартовский «челленджер» в По. Здесь Артур добрался до полуфинала.

Харрис

Ллойд тем временем тоже не впечатляет. И в его случае это тоже связано с травмой.

Южноафриканец пропустил большую часть прошлого сезона, и с тех пор ему так и не удалось набрать оптимальную форму.

Перед турниром в Лионе Харрис проиграл четыре матча подряд. В трех случаях это были «челленджеры» в Южной Корее.

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В Лионе Харрис пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Манюэля Гинара и Бейбита Жукаева. К слову, это были его первые матчи на грунте в этом году.

Прогноз и ставка

На Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.19.

Очевидно, что в такой игре очень сложно спрогнозировать исход. Оба теннисиста, мягко говоря, не впечатляют в последнее время.

Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.