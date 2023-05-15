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    Хватит ли Циципасу двух сетов для победы над Сонего?

    Циципас — Сонего. Прогноз (к. 2.09) и ставки на «Мастерс» в Риме 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Сонего
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Циципас — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 15 Мая 2023 года

    Циципас

    Стефанос легко преодолел предыдущий раунд, обыграв Нуну Боржеса — 6:3, 6:3.

    Португалец пока банально не готов играть против такого соперника. Грек спокойно сделал три брейка и ни разу не потерял свою подачу.

    Как известно, в этом году Циципас еще ни разу не выигрывал на грунте меньше двух матчей. В Монте-Карло он дошел до четвертьфинала, в Барселоне до финала, а в Мадриде — да четвертьфинала.

    В Риме же ему предстоит защищать очки, полученные в прошлом году за выход в финал.

    Сонего

    Лоренцо начал турнир с разгромной победы над французом Жереми Шарди (6:2, 6:1), который не так давно вернулся в тур после большой паузы.

    Во втором круге Сонего одержал победу над японцем Есихито Нисиокой — 7:5, 6:3.

    На «Мастерсе» в Мадриде итальянец уже в первом круге уступил Яну-Леннарду Штруффу, при этом взяв лишь четыре гейма. Не сенсация, но все равно не самый ожидаемый результат. Правда, немец в итоге дошел до финала.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Сонего еще ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Сонего букмекеры предлагают за 4.65.

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    Даже если Стефу хватит двух сетов, вполне вероятно, что обе партии получатся напряженными.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.09.

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    Циципас — Сонего: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Циципасу двух сетов для победы над Сонего?
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