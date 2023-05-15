Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Циципас — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос легко преодолел предыдущий раунд, обыграв Нуну Боржеса — 6:3, 6:3.

Португалец пока банально не готов играть против такого соперника. Грек спокойно сделал три брейка и ни разу не потерял свою подачу.

Как известно, в этом году Циципас еще ни разу не выигрывал на грунте меньше двух матчей. В Монте-Карло он дошел до четвертьфинала, в Барселоне до финала, а в Мадриде — да четвертьфинала.

В Риме же ему предстоит защищать очки, полученные в прошлом году за выход в финал.

Сонего

Лоренцо начал турнир с разгромной победы над французом Жереми Шарди (6:2, 6:1), который не так давно вернулся в тур после большой паузы.

Во втором круге Сонего одержал победу над японцем Есихито Нисиокой — 7:5, 6:3.

На «Мастерсе» в Мадриде итальянец уже в первом круге уступил Яну-Леннарду Штруффу, при этом взяв лишь четыре гейма. Не сенсация, но все равно не самый ожидаемый результат. Правда, немец в итоге дошел до финала.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне Сонего еще ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Сонего букмекеры предлагают за 4.65.

Даже если Стефу хватит двух сетов, вполне вероятно, что обе партии получатся напряженными.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.09.