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    У Алькараса снова будут проблемы в матче с Рамосом?

    Рамос — Алькарас. Прогноз (к. 1.77) и ставки на «Мастерс» в Риме 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рамос — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанцы Карлос Алькарас и Альберт Рамос встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Рамос — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года

    Рамос

    Альберт очень слабо проводит текущий сезон, в том числе на грунте, где раньше, как правило, он всегда считался неприятным соперником.

    Испанец выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей. Тут, как говорится, без комментариев.

    Исключением на этом отрезке стали победа над Ильей Ивашко на «Мастерсе» в Мадриде и встреча с Франческо Пассаро на старте турнира в Риме.

    Рамос дожал 22-летнего итальянца только в третьем сете — 4:6, 6:1, 6:4.

    В предыдущих сезонах Рамос лишь однажды выигрывал в Риме больше одного матча.

    Алькарас

    Карлос тем временем приехал в Рим после очередного триумфа.

    На прошлой неделе Алькарас стал победителем «Мастерса» в Мадриде. В решающем матче 20-летний теннисист выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 3:6, 6:3.

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    И теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, кто будет главным фаворитом Ролан Гаррос. Даже если туда приедут Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

    В текущем сезоне Алькарас выиграл 19 из 20-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Рамоса в этом матче можно поставить за 10.75.

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    В принципе, все очевидно, но на один момент все-таки стоит обратить внимание.

    В прошлом году у Карлоса был сумасшедший матч против Рамоса на Ролан Гаррос. Талантливый испанец дожал соотечественника только в пятом сете.

    Алькарас наверняка помнит эту игру. И точно знает, что ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на все неудачи соперника в этом году.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 16,5 за 1.77.

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    Рамос — Алькарас: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. У Алькараса снова будут проблемы в матче с Рамосом?
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