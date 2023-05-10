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    Француз усмирит дерзкого итальянца?

    Коболли — Риндеркнеш. Прогноз, ставка (к. 1.73) на матч первого круга в Риме, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Риндеркнеш
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    Артур Риндеркнеш
    Итальянец Флавио Коболли и француз Артур Риндеркнеш встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 19:30 мск. Коболли — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2023 года

    Флавио Коболли

    Коболли уже не первый год ходит в перспективных игроках итальянской школы тенниса, н ов отличие от того же Синнера или Музетти до сих пор не может взлететь.

    Задатки у него более, чем приличные, но с психологической устойчивостью и духом победителя имеются серьезные сложности.

    Однако результаты по сравнению с прошлым годом все равно возросли. Только на последних двух турнирах итальянец доходил до полуфинала (на римском «челленджере») и четвертьфинала (в Мюнхене).

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    Здесь ему не повезло с первым соперником на турнире, но с Риндеркнешем вполне можно играть.

    Артур Риндеркнеш

    Риндеркнеш в прошлом сезоне, временами, показывал вполне себе содержательную игру, которая приносила ему результат.

    Но все равно было больше неудачных матчей и турниров, чем удачных. В этом году нужно менять тренд, тем более в Артура есть характер

    На домашнем турне в По в начале весны он добрался до полуфинала, но проиграл соотечественнику в лице Ван Аша.

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    В матче против Коболли после такого долгого простоя придется очень нелегко, но если француз разыграется, то сможет победить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Накасимы — 1.73, победа Баррера — 2.12.

    Прогноз: Расклад сил в пользу итальянца, поскольку он на голову сильнее своего соперника сейчас.

    Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Поединок пройдет в одну калитку и счет по сетам будет 2:0 в пользу итальянца.

    Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 1.98.

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    Коболли — Риндеркнеш: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Француз усмирит дерзкого итальянца?
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