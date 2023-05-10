Флавио Коболли
Коболли уже не первый год ходит в перспективных игроках итальянской школы тенниса, н ов отличие от того же Синнера или Музетти до сих пор не может взлететь.
Задатки у него более, чем приличные, но с психологической устойчивостью и духом победителя имеются серьезные сложности.
Однако результаты по сравнению с прошлым годом все равно возросли. Только на последних двух турнирах итальянец доходил до полуфинала (на римском «челленджере») и четвертьфинала (в Мюнхене).
Здесь ему не повезло с первым соперником на турнире, но с Риндеркнешем вполне можно играть.
Артур Риндеркнеш
Риндеркнеш в прошлом сезоне, временами, показывал вполне себе содержательную игру, которая приносила ему результат.
Но все равно было больше неудачных матчей и турниров, чем удачных. В этом году нужно менять тренд, тем более в Артура есть характер
На домашнем турне в По в начале весны он добрался до полуфинала, но проиграл соотечественнику в лице Ван Аша.
В матче против Коболли после такого долгого простоя придется очень нелегко, но если француз разыграется, то сможет победить.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Накасимы — 1.73, победа Баррера — 2.12.
Прогноз: Расклад сил в пользу итальянца, поскольку он на голову сильнее своего соперника сейчас.
Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.73.
Альтернативный прогноз: Поединок пройдет в одну калитку и счет по сетам будет 2:0 в пользу итальянца.
Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 1.98.