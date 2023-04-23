Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Душана Лайовича в финале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. Лайович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лайович

Душан впервые с 2019 года дошел до финала на уровне ATP, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-50.

Лайович стал автором главной сенсации недели. Не только в Баня-Лука, а вообще. В четвертьфинале ему удалось выиграть у Новака Джоковича — 6:4, 7:6.

«Я даже не думал, что это возможно, но это произошло», — после матча с первой ракеткой мира Душан даже не пытался скрывать, что не верил в подобный успех.

В матче с Джоковичем ему удалось отыграть 15 из 16 брейк-пойнтов и взять на приеме два гейма. На самом деле Новак играл не так уж и плохо.

В полуфинале Лайович одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 4:6, 7:6, 6:4. Во второй партии Душан отыграл у соотечественника подачу на матч.

Рублев

Андрей дошел до финала на втором турнире подряд. На прошлой неделе он взял титул на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На этой неделе российский теннисист пока что не проиграл ни одного сета.

В субботу Рублев одержал победу над словаком Алексом Молчаном (6:2, 6:4), а перед этим — над перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом и боснийцем Дамиром Джумхуром. Во всех случаях ему понадобилось меньше двух часов.

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Лайович же только в матчах с Джоковичем и Кецмановичем провел на корте в общей сложности пять с половиной часов.

Победная серия Рублева составляет уже восемь матчей.

Прогноз и ставка

На Лайовича в этом матче можно поставить за 3.68, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Андрей ранее дважды проигрывал Душану. Правда, это было давно — в сезонах-2016 и 2019. Теперь серба ждет встреча с одним из лучших теннисистов мира.

И очевидно, что Рублев намерен доказать, что не среди россиян не только Даниил Медведев способен выигрывать по несколько турниров подряд.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.01.