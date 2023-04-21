Сербы Новак Джокович и Душан Лайович встретятся в четвертьфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 16:00 мск. Джокович — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак в предыдущем раунде одержал волевую победу над Люкой Ван Ашем — 6:7, 6:3, 6:2.

Как и ожидалось, сербу снова не удалось показать свой лучший теннис. Правда, на этот раз Джокович во всем винил условия — корт ему явно не понравился.

«Если честно, наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл. Я не мог войти в корт. Не мог забить ни одного виннерса», — жаловался лучший теннисист мира после матча с 18-летним французом.

Этот матч подтвердил, что Новак пока что находится явно не в оптимальной форме, несмотря на то, что во второй и третьей партиях он доминировал.

Лайович

Душан в первом круге одержал победу над еще одним представителем Сербии Филипом Краиновичем — 6:2, 4:6, 6:4.

Во втором матче был гораздо легче. Лайович разгромил француза Грегуара Баррера — 6:3, 6:0.

В начале месяца Лайович проиграл представителю Австралии Алексею Попырину в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. При этом в основную сетку он попал как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации серб уступил французу Уго Умберу.

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Душан провел первые матчи на грунте еще в феврале. Серб неплохо провел серию латиноамериканских турниров — в Кордове, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. На Лайовича в этом матче можно поставить за 7.50.

До сенсации, конечно, не дойдет, но вряд ли Новаку удастся устроить погром. На грунте Лайович вполне может взять шесть-семь геймов даже в матче против звездного соотечественника.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.