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    Джокович сенсационно проиграет Лайовичу?

    Джокович — Лайович. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Баня-Луке 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Лайович
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    Новак Джокович
    Сербы Новак Джокович и Душан Лайович встретятся в четвертьфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 21 апреля, начало — в 16:00 мск. Джокович — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак в предыдущем раунде одержал волевую победу над Люкой Ван Ашем — 6:7, 6:3, 6:2.

    Как и ожидалось, сербу снова не удалось показать свой лучший теннис. Правда, на этот раз Джокович во всем винил условия — корт ему явно не понравился.

    «Если честно, наверное, это самый медленный корт, самые медленные условия, в которых я когда-либо играл. Я не мог войти в корт. Не мог забить ни одного виннерса», — жаловался лучший теннисист мира после матча с 18-летним французом.

    Этот матч подтвердил, что Новак пока что находится явно не в оптимальной форме, несмотря на то, что во второй и третьей партиях он доминировал.

    Лайович

    Душан в первом круге одержал победу над еще одним представителем Сербии Филипом Краиновичем — 6:2, 4:6, 6:4.

    Во втором матче был гораздо легче. Лайович разгромил француза Грегуара Баррера — 6:3, 6:0.

    В начале месяца Лайович проиграл представителю Австралии Алексею Попырину в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. При этом в основную сетку он попал как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации серб уступил французу Уго Умберу.

    Все прогнозы на теннис

    Душан провел первые матчи на грунте еще в феврале. Серб неплохо провел серию латиноамериканских турниров — в Кордове, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. На Лайовича в этом матче можно поставить за 7.50.

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    До сенсации, конечно, не дойдет, но вряд ли Новаку удастся устроить погром. На грунте Лайович вполне может взять шесть-семь геймов даже в матче против звездного соотечественника.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

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    Джокович — Лайович: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на теннис. Джокович сенсационно проиграет Лайовичу?
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