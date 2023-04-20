Россиянин Андрей Рублев сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:00 мск. Варильяс — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Варильяс

Хуан-Пабло начал турнир с классной победы над французом Уго Гастоном — 7:5, 6:3.

В первом сете была напряженная борьба, а во втором перуанец идеально провел геймы на своей подаче и сделал один брейк.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Варильяс проиграл в квалификации немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Зато перед этим 92-я ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Сан-Ремо, где проиграл 18-летнему французу Люке Ван Ашу.

Также стоит отметить, что в середине февраля Варильяс дошел до полуфинала на турнире в Буэнос-Айресе.

Рублев

Андрей на прошлой неделе стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло. И это был первый случай, когда ему удалось выиграть турнир такого уровня.

В решающем матче Рублев одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне (5:7, 6:2, 7:5).

Кроме того, по ходу турнира россиянин выиграл у Хауме Муньяра, Карена Хачанова, Яна-Леннарда Штруффа и Тейлора Фрица.

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В прошлом году Рублев сразу после Монте-Карло выиграл турнир в Белграде, который в этом сезоне пройдет в Баня-Луке. В финале ему тогда удалось остановить Новака Джоковича (6:2, 6:7, 6:0).

Прогноз и ставка

На Варильяса в этом матче можно поставить за 5.30, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.16.

Вряд ли Андрей сейчас расслабиться после долгожданной победы на «Мастерсе». По сути, на этой неделе ему надо защищать титул.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.09. Перуанец просто так не отдаст этот матч.