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    Рублев начнет в Баня-Луке с яркой победы?

    Варильяс — Рублев. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Баня-Луке 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Варильяс — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:00 мск. Варильяс — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Варильяс

    Хуан-Пабло начал турнир с классной победы над французом Уго Гастоном — 7:5, 6:3.

    В первом сете была напряженная борьба, а во втором перуанец идеально провел геймы на своей подаче и сделал один брейк.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Варильяс проиграл в квалификации немцу Яну-Леннарду Штруффу.

    Зато перед этим 92-я ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Сан-Ремо, где проиграл 18-летнему французу Люке Ван Ашу.

    Также стоит отметить, что в середине февраля Варильяс дошел до полуфинала на турнире в Буэнос-Айресе.

    Рублев

    Андрей на прошлой неделе стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло. И это был первый случай, когда ему удалось выиграть турнир такого уровня.

    В решающем матче Рублев одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне (5:7, 6:2, 7:5).

    Кроме того, по ходу турнира россиянин выиграл у Хауме Муньяра, Карена Хачанова, Яна-Леннарда Штруффа и Тейлора Фрица.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году Рублев сразу после Монте-Карло выиграл турнир в Белграде, который в этом сезоне пройдет в Баня-Луке. В финале ему тогда удалось остановить Новака Джоковича (6:2, 6:7, 6:0).

    Прогноз и ставка

    На Варильяса в этом матче можно поставить за 5.30, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.16.

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    Вряд ли Андрей сейчас расслабиться после долгожданной победы на «Мастерсе». По сути, на этой неделе ему надо защищать титул.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.09. Перуанец просто так не отдаст этот матч.

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    Варильяс — Рублев: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на теннис. Рублев начнет в Баня-Луке с яркой победы?
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