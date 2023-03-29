Белоруска Арина Соболенко сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 20:00 мск. Кырстя — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кырстя

Сорана дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. В середине месяца она выиграла четыре матча в Индиан-Уэллсе, после чего уступила Иге Швентек.

В Майами румынская теннисистка снова одержала победу над соперницей из топ-5.

Как и в Индиан-Уэллсе, Кырстя остановила Каролин Гарсия, только на этот раз ей хватило двух сетов — 6:2, 6:3.

После этого 74-я ракетка мира обыграла двух чешек — Каролину Мухову и Маркету Вондроушову. В обоих случаях без дополнительного сета.

Интересно, что до крупных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами Кырстя в этом году выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

Соболенко

Арина в предыдущем раунде уверенно выиграла у Барборы Крейчиковой — 6:3, 6:2.

Белоруска встретилась с чешской теннисисткой на третьем турнире подряд. До этого она проиграла Барборе в Дубае и с трудом остановила ее в Индиан-Уэллсе.

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На текущем турнире Соболенко также выиграла у американки Шелби Роджерс и Мари Боузковой.

Соболенко первой выиграла 20 матчей в этом сезоне. На данный момент у нее лишь два поражения.

Прогноз и ставка

На Кырстю в этом матче можно поставить за 5.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.16.

Сорана умеет удивлять, но в данном случае надо признать, что интрига практически отсутствует.

Скорее всего, Арина отдаст сопернице не больше пяти-шести геймов. И это в лучшем случае.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 1.96.