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    Соболенко обыграет Кырстю с разгромным счетом?

    Кырстя — Соболенко. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Майами 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кырстя — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 20:00 мск. Кырстя — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 29 Марта 2023 года
    С. Кырстя
  • Румыния
    •  С. Кырстя 20:00 Арина Соболенко Арина Соболенко
  • Белоруссия
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    Кырстя

    Сорана дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. В середине месяца она выиграла четыре матча в Индиан-Уэллсе, после чего уступила Иге Швентек.

    В Майами румынская теннисистка снова одержала победу над соперницей из топ-5.

    Как и в Индиан-Уэллсе, Кырстя остановила Каролин Гарсия, только на этот раз ей хватило двух сетов — 6:2, 6:3.

    После этого 74-я ракетка мира обыграла двух чешек — Каролину Мухову и Маркету Вондроушову. В обоих случаях без дополнительного сета.

    Интересно, что до крупных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами Кырстя в этом году выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Соболенко

    Арина в предыдущем раунде уверенно выиграла у Барборы Крейчиковой — 6:3, 6:2.

    Белоруска встретилась с чешской теннисисткой на третьем турнире подряд. До этого она проиграла Барборе в Дубае и с трудом остановила ее в Индиан-Уэллсе.

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    На текущем турнире Соболенко также выиграла у американки Шелби Роджерс и Мари Боузковой.

    Соболенко первой выиграла 20 матчей в этом сезоне. На данный момент у нее лишь два поражения.

    Прогноз и ставка

    На Кырстю в этом матче можно поставить за 5.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.16.

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    Сорана умеет удивлять, но в данном случае надо признать, что интрига практически отсутствует.

    Скорее всего, Арина отдаст сопернице не больше пяти-шести геймов. И это в лучшем случае.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 1.96.

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    Кырстя — Соболенко: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на теннис. Соболенко обыграет Кырстю с разгромным счетом?
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