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    Рублев спокойно обыграет Кецмановича

    Кецманович — Рублев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2023 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Миомира Кецмановича в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Кецманович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2023 года

    Кецманович

    Миомир начал турнир с тяжелейшей победы над Уго Умбером. Все решилось только на тай-брейке третьего сета — 6:4, 6:7, 7:6.

    В феврале Кецманович до финала в Делрей-Бич. В решающем матче серб проиграл американцу Тейлору Фрицу — 0:6, 7:5, 2:6.

    После этого Миомир провалил турниры в Акапулько и Индиан-Уэллсе, не выиграв там ни одного матча. В первом случае его остановил Денис Шаповалов, а во втором — Стэн Вавринка.

    В этом году Кецманович до сих пор смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах.

    При этом также стоит добавить, что в прошлом году Кецманович дошел в Майами до четвертьфинала.

    Рублев

    Андрей в первом матче одержал победу над Джеффри Джоном Вольфом — 7:6, 6:4.

    Российского теннисиста выручила хорошая игра на подаче. Например, на первом мяче он взял 85 процентов очков.

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    Правда, один гейм на приеме американец все-таки взял. В первом сете Рублев сразу отдал подачу, но при счете 4:5 сделал обратный брейк.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рублев прошел два раунда, после чего уступил Кэмерону Норри.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.96, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.

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    Вряд ли серб заставит Андрея ошибаться. У Кецмановича, конечно, бывают неплохие матчи, но в целом он все-таки уступает россиянину.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.

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    Кецманович — Рублев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Рублев спокойно обыграет Кецмановича
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