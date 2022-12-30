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    Маннарино обыграет Корию в двух сетах?

    Маннарино — Кория. Прогноз (к. 1.99) и ставки на United Cup 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Кория
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    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против аргентинца Федерико Кории в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 14:30 мск. Маннарино — Кория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маннарино

    Главным достижением Маннарино в этом году стала победа на турнире в Уинстон-Сейлеме.

    В шести матчах француз отдал лишь один сет. Как ни странно, самой сложной получилась встреча с Кристофером О`Коннеллом, в которой во всех трех сетах был тай-брейк.

    После этого успеха Адриан, по всей видимости, слегка расслабился, сумев пройти первый круг только в Астане. На турнире Казахстане он обыграл Стэна Вавринку и Давида Гоффена, после чего уступил Андею Рублеву.

    В Меце, Тель-Авиве, Неаполе, Базеле и на «Мастерсе» в Париже Маннарино не выиграл ни одного матча.

    Кория

    Кория приезжает играть на харде только в тех случаях, если нет возможности выступать на грунте.

    Например, в этом году он провел на твердом покрытии шесть матчей. При этом ему удалось выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В первом раунде аргентинец сенсационно обыграл нидерландца Таллона Грикспора.

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    Еще один матч на харде Кория выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллесе. Там он остановил Пабло Куэваса, после чего с треском проиграл британцу Дэну Эвансу.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 1.36, победу Кории букмекеры предлагают за 3.15.

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    В данном случае есть смысл поставить на француза. В отличие от соперника, Адриан свой лучший теннис демонстрирует как раз на харде.

    Ставка — победа Маннарино в двух сетах за 1.99.

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    Маннарино — Кория: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на теннис. Маннарино обыграет Корию в двух сетах?
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