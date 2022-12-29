Фриц
Фриц начнет новый сезон в статусе девятой ракетки мира.
В начале декабря американец стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В решающем матче Тейлор выиграл на двух тай-брейках у Даниила Медведева, благодаря чему получил главный приз — один миллион долларов.
Кроме того, Фриц обыграл поляка Хуберта Хуркача и британца Кэмерона Норри.
В ноябре Фриц дошел до полуфинала на Итоговом турнире. Дальше его не пустил Новак Джокович.
Легечка
Легечка тем временем находится на 81-й строчке в рейтинге ATP.
В прошлом месяце Иржи стал участником молодежного Итогового турнира, на котором ему удалось добраться до финала.
В решающем матче чешский теннисист уступил американцу Брэндону Накашиме.
Также стоит отметить, что осенью Легечка выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
Главным же достижением Иржи в сезоне-2022 стал выход в полуфинал турнира в Роттердаме. Перед поражением от Стефаноса Циципаса 21-летний теннисист выиграл у Дениса Шаповалова, Ботика ван де Зандшульпа и Лоренцо Музетти.
Прогноз и ставка
На Фрица в этом матче можно поставить за 1.16, победу Легечки букмекеры предлагают за 5.25.
Возможно, сходу Тейлор не покажет свой лучший теннис, но в любом случае чеха ждет испытание.
Американец спокойно выиграет благодаря первой подаче и классным ударам с задней линии.
Ставка — победа Фрица с форой (-4,5) за 1.97.