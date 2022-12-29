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    Фриц обыграет Легечку с крупным счетом?

    Фриц — Легечка. Прогноз (к. 1.97) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Легечка
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет протич чеха Иржи Легечки в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 04:00 мск. Фриц — Легечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Фриц начнет новый сезон в статусе девятой ракетки мира.

    В начале декабря американец стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    В решающем матче Тейлор выиграл на двух тай-брейках у Даниила Медведева, благодаря чему получил главный приз — один миллион долларов.

    Кроме того, Фриц обыграл поляка Хуберта Хуркача и британца Кэмерона Норри.

    В ноябре Фриц дошел до полуфинала на Итоговом турнире. Дальше его не пустил Новак Джокович.

    Легечка

    Легечка тем временем находится на 81-й строчке в рейтинге ATP.

    В прошлом месяце Иржи стал участником молодежного Итогового турнира, на котором ему удалось добраться до финала.

    В решающем матче чешский теннисист уступил американцу Брэндону Накашиме.

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    Также стоит отметить, что осенью Легечка выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Главным же достижением Иржи в сезоне-2022 стал выход в полуфинал турнира в Роттердаме. Перед поражением от Стефаноса Циципаса 21-летний теннисист выиграл у Дениса Шаповалова, Ботика ван де Зандшульпа и Лоренцо Музетти.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.16, победу Легечки букмекеры предлагают за 5.25.

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    Возможно, сходу Тейлор не покажет свой лучший теннис, но в любом случае чеха ждет испытание.

    Американец спокойно выиграет благодаря первой подаче и классным ударам с задней линии.

    Ставка — победа Фрица с форой (-4,5) за 1.97.

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    Фриц — Легечка: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Фриц обыграет Легечку с крупным счетом?
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