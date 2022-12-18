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    Рублев снова огорчит Циципаса?

    Циципас — Рублев. Прогноз (к. 2.23) и ставки на выставочный турнир в Абу-Даби 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 18 декабря, начало — в 14:00 мск. Циципас — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас второй раз сыграет в финале турнира в Абу-Даби. В 2020 году он уступил в решающем матче Новаку Джоковичу.

    В субботу Стеф одержал уверенную победу над Каспером Руудом — 6:2, 6:2.

    Циципас спокойно разобрался с соперником, для которого это был первый матч после перерыва. Чуть больше двух недель назад норвежец дважды играл против Рафы Надаля в Латинской Америке, но там был совершенно другой уровень сопротивления.

    Циципас же явно играл на результат. Стеф вобще ничего не позволял Рууду на приеме, при этом сам реализовал четыре брейк-пойнта.

    Есть подозрение, что грек подойдет к началу нового сезона в очень хорошей форме.

    Рублев

    Рублев тем временем второй год подряд дошел в Абу-Даби до финала. В конце 2021-го он стал победителем выставочного турнира в столице ОАЭ.

    И если на прошлой неделе в Эр-Рияде Андрей откровенно слабо провел матч против Стэна Вавринке, то на этой он играет значительно лучше.

    В пятницу россиянин одержал победу Борной Чоричем. Как и ожидалось, матч получился непростым, но Рублеву все равно хватило двух сетов, по ходу которых он ни разу не отдал свою подачу.

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    А в субботу Рублев разбил Карлоса Алькараса. Это был самый настоящий разгром за 59 минут — 6:2, 6:1. Игра показал, что испанец, недавно восстановившийся после травмы мышц живота, пока чересчур далек от своей оптимальной формы.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.12.

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    В середине ноября Андрей обыграл грека в ключевом матче группового этапа на Итоговом турнире. Россиянин отдал первый сет, но после этого шикарно провел следующие две партии.

    С учетом того, что оба теннисиста здорово провели недавние матчи, очевидно, что ставку на исход в данном случае лучше проигнорировать.

    Самым логичным вариантом в данном случае будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.23.

    По такому сценарию прошла большая часть встреч Рублева и Циципаса, в том числе четыре предыдущих. На данный момент счет в противостоянии 7-6 в пользу грека.

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    Циципас — Рублев: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на теннис. Рублев снова огорчит Циципаса?
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