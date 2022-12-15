Украинка Ангелина Калинина сыграет против китаянки Чжан Шуай в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 14:30 мск. Чжан — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Чжан в среду одержала победу над Екатериной Рейнгольд. Россиянка, несмотря на все старания, не стала серьезным препятствием для китаянки.

Первый сет Чжан забрала со счетом 6:1, во втором борьбы было чуть больше — 6:3.

На старте турнира 33-летняя теннисистка одержала волевую победу над Джессикой Понше.

Француженка здорово начала встречу, легко забрала первый сет, но в дальнейшем на корте доминировала только китаянка.

В прошлом году Чжан не выиграла ни одного матча в Лиможе.

Калинина

Калинина тем временем во втором раунде провела на корте всего лишь 46 минут. Украинка разгромила Дженни Лим со счетом 6:0, 6:0.

17-летняя француженка просто не понимала, как ей играть против такой серьезной соперницы. К слову, в основную сетку Лим попала как лаки-лузер. В первом круге ее ждала встреча с Анной-Леной Фридзам, но немка не смогла выйт на игру.

Все прогнозы на теннис

В первом раунде Ангелина обыграла еще одну представительницу Франции — Кароль Монне. И если в первом сете действительно была борьба, то второй завершился со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

На Чжан в этом матче можно поставить за 2.35, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.56.

А это уже серьезный матч, где не так-то и просто спрогнозировать исход. Но вполне вероятно, что девушкам понадобится третья партия. Разгрома в данном случае не стоит ждать.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.