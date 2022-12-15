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    Сможет ли Чжан Шуай остановить Калинину?

    Чжан — Калинина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Лиможе 15 декабря 2022 года

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    Ангелина Калинина
    Украинка Ангелина Калинина сыграет против китаянки Чжан Шуай в четвертьфинале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 15 декабря, начало — в 14:30 мск. Чжан — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжан в среду одержала победу над Екатериной Рейнгольд. Россиянка, несмотря на все старания, не стала серьезным препятствием для китаянки.

    Первый сет Чжан забрала со счетом 6:1, во втором борьбы было чуть больше — 6:3.

    На старте турнира 33-летняя теннисистка одержала волевую победу над Джессикой Понше.

    Француженка здорово начала встречу, легко забрала первый сет, но в дальнейшем на корте доминировала только китаянка.

    В прошлом году Чжан не выиграла ни одного матча в Лиможе.

    Калинина

    Калинина тем временем во втором раунде провела на корте всего лишь 46 минут. Украинка разгромила Дженни Лим со счетом 6:0, 6:0.

    17-летняя француженка просто не понимала, как ей играть против такой серьезной соперницы. К слову, в основную сетку Лим попала как лаки-лузер. В первом круге ее ждала встреча с Анной-Леной Фридзам, но немка не смогла выйт на игру.

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    В первом раунде Ангелина обыграла еще одну представительницу Франции — Кароль Монне. И если в первом сете действительно была борьба, то второй завершился со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Чжан в этом матче можно поставить за 2.35, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.56.

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    А это уже серьезный матч, где не так-то и просто спрогнозировать исход. Но вполне вероятно, что девушкам понадобится третья партия. Разгрома в данном случае не стоит ждать.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Чжан — Калинина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чжан Шуай остановить Калинину?
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