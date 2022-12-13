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    Таусон обыграет Младенович с разгромным счетом?

    Младенович — Таусон. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Лиможе 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Младенович — Таусон
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    Клара Таусон
    Датчанка Клара Таусон сыграет против француженки Кристины Младенович в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 13:30 мск. Младенович — Таусон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Младенович

    Младенович завершает год за пределами топ-100 — на данный момент она 119-я в рейтинге WTA.

    Главным достижением Кристины в этом сезоне стала победа на Ролан Гаррос в паре с Каролин Гарсией.

    А в одиночном разряде Младенович уже давно не впечатляет. В 2022-м она выиграла всего лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    На прошлой неделе бывшая десятая ракетка мира выиграла два матча на турнире ITF в Дубае.

    Таусон

    Таусон тем временем вот-вот вернется в топ-100, откуда выпала из-за травм, преследовавших ее по ходу всего сезона.

    На прошлой неделе Клара дошла до четвертьфинала на турнире в Анже. После побед над Сабиной Лисицки и Анной Блинковой 19-летняя теннисистка уступила украинке Анлелине Калининой.

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    Перед этим Таусон стала победительницей турнира ITF в Италии. В пяти матчах она не отдала соперницам ни одного сета.

    В целом можно сказать, что Таусон, скорее всего, быстро вернется в первую сотню.

    Прогноз и ставка

    На Младенович в этом матче можно поставить за 5.35, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.15.

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    Вряд ли Младенович станет серьезным препятствием для талантливой датчанки, которая вполне вероятно станет одним из открытий следующего сезона.

    Ставка — победа Таусон + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.

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    Младенович — Таусон: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на теннис. Таусон обыграет Младенович с разгромным счетом?
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