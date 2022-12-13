Датчанка Клара Таусон сыграет против француженки Кристины Младенович в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 13:30 мск. Младенович — Таусон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Младенович

Младенович завершает год за пределами топ-100 — на данный момент она 119-я в рейтинге WTA.

Главным достижением Кристины в этом сезоне стала победа на Ролан Гаррос в паре с Каролин Гарсией.

А в одиночном разряде Младенович уже давно не впечатляет. В 2022-м она выиграла всего лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

На прошлой неделе бывшая десятая ракетка мира выиграла два матча на турнире ITF в Дубае.

Таусон

Таусон тем временем вот-вот вернется в топ-100, откуда выпала из-за травм, преследовавших ее по ходу всего сезона.

На прошлой неделе Клара дошла до четвертьфинала на турнире в Анже. После побед над Сабиной Лисицки и Анной Блинковой 19-летняя теннисистка уступила украинке Анлелине Калининой.

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Перед этим Таусон стала победительницей турнира ITF в Италии. В пяти матчах она не отдала соперницам ни одного сета.

В целом можно сказать, что Таусон, скорее всего, быстро вернется в первую сотню.

Прогноз и ставка

На Младенович в этом матче можно поставить за 5.35, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.15.

Вряд ли Младенович станет серьезным препятствием для талантливой датчанки, которая вполне вероятно станет одним из открытий следующего сезона.

Ставка — победа Таусон + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.