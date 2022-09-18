Австриец Доминик Тим сыграет против француза Уго Умбера в финале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:15 мск. Тим — Умбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Тим продолжает играть на не самых престижных турнирах лишь с одной целью — получить как можно больше игровой практики.

На уровне ATP у Доминика пока не так много успехов, как хотелось бы. После травмы австриец по-прежнему не всегда способен играть на высоком уровне. Хотя в последнее время ему действительно удалось достичь значительного прогресса.

В Ренне чемпион US Open-2020 начал с победы над Жилем Симоном, после чего выиграл у Райана Пенистона.

В четвертьфинале Тим одержал волевую победу над болгарином Адрианом Андреевым, а в полуфинале экс-первая ракетка мира обыграл Уго Гастона

На Открытом чемпионате США Тим в первом же матче проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте.

Умбер

Умбер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В полуфинале Уго уверенно выиграл у немца Петера Гоевчика, а в четвертьфинале — у нидерландца Гийса Брувера.

В первых раундах француз остановил шведа Карла Фриберга и швейцарца Антуана Белье.

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На US Open Умбер тоже не смог пройти первый круг, уступив в пятисетовом матче Бенжамену Бонзи.

В целом Умбер слабо проводит сезон. В текущей версии рейтинга он находится всего лишь на 139 месте.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Тима можно поставить за 1.89, а на Умбера — за 1.87.

Тим неплохо показал себя в недавних матчах, но все равно есть опасения, что ему может не хватить сил на финал. Если игра перейдет в третий сет, австрийцу будет сложно справиться с французом.

А скорее всего, так и будет — двух партий Доминику и Уго не хватит.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.28.