Тим
Тим продолжает играть на не самых престижных турнирах лишь с одной целью — получить как можно больше игровой практики.
На уровне ATP у Доминика пока не так много успехов, как хотелось бы. После травмы австриец по-прежнему не всегда способен играть на высоком уровне. Хотя в последнее время ему действительно удалось достичь значительного прогресса.
В Ренне чемпион US Open-2020 начал с победы над Жилем Симоном, после чего выиграл у Райана Пенистона.
В четвертьфинале Тим одержал волевую победу над болгарином Адрианом Андреевым, а в полуфинале экс-первая ракетка мира обыграл Уго Гастона
На Открытом чемпионате США Тим в первом же матче проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте.
Умбер
Умбер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В полуфинале Уго уверенно выиграл у немца Петера Гоевчика, а в четвертьфинале — у нидерландца Гийса Брувера.
В первых раундах француз остановил шведа Карла Фриберга и швейцарца Антуана Белье.
На US Open Умбер тоже не смог пройти первый круг, уступив в пятисетовом матче Бенжамену Бонзи.
В целом Умбер слабо проводит сезон. В текущей версии рейтинга он находится всего лишь на 139 месте.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Тима можно поставить за 1.89, а на Умбера — за 1.87.
Тим неплохо показал себя в недавних матчах, но все равно есть опасения, что ему может не хватить сил на финал. Если игра перейдет в третий сет, австрийцу будет сложно справиться с французом.
А скорее всего, так и будет — двух партий Доминику и Уго не хватит.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.28.