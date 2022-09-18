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    Тим проиграет Умберу в решающем матче?

    Тим — Умбер. Прогноз (к. 2.28) и ставки на финал «челленджера» в Ренне 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Умбер
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против француза Уго Умбера в финале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:15 мск. Тим — Умбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Тим продолжает играть на не самых престижных турнирах лишь с одной целью — получить как можно больше игровой практики.

    На уровне ATP у Доминика пока не так много успехов, как хотелось бы. После травмы австриец по-прежнему не всегда способен играть на высоком уровне. Хотя в последнее время ему действительно удалось достичь значительного прогресса.

    В Ренне чемпион US Open-2020 начал с победы над Жилем Симоном, после чего выиграл у Райана Пенистона.

    В четвертьфинале Тим одержал волевую победу над болгарином Адрианом Андреевым, а в полуфинале экс-первая ракетка мира обыграл Уго Гастона

    На Открытом чемпионате США Тим в первом же матче проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте.

    Умбер

    Умбер тем временем пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

    В полуфинале Уго уверенно выиграл у немца Петера Гоевчика, а в четвертьфинале — у нидерландца Гийса Брувера.

    В первых раундах француз остановил шведа Карла Фриберга и швейцарца Антуана Белье.

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    На US Open Умбер тоже не смог пройти первый круг, уступив в пятисетовом матче Бенжамену Бонзи.

    В целом Умбер слабо проводит сезон. В текущей версии рейтинга он находится всего лишь на 139 месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Тима можно поставить за 1.89, а на Умбера — за 1.87.

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    Тим неплохо показал себя в недавних матчах, но все равно есть опасения, что ему может не хватить сил на финал. Если игра перейдет в третий сет, австрийцу будет сложно справиться с французом.

    А скорее всего, так и будет — двух партий Доминику и Уго не хватит.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

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    Тим — Умбер: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Тим проиграет Умберу в решающем матче?
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