Коллинс
Для Коллинс это будет всего лишь третий матч после Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне американка, как известно, дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти. Примечательно, что до решающего матча она проиграла лишь два сета, а в полуфинале разгромила Игу Швентек.
На турнире в Дубае Коллинс снялась по ходу матча первого круга против Маркеты Вондроушовой из-за головокружения.
В связи с этим Даниэль пропустила турниры в Дохе и Индиан-Уэллсе. Но сейчас вроде бы все в порядке. В Майами Коллинс стартовала с победы над венгеркой Анной Бондар.
В 2018 году Коллинс дошла в Майами до полуфинала.
Звонарева
Звонарева тем временем проводит свой лучший турнир в сезоне. Россиянка попала в основную сетку через квалификацию, по ходу которой одержала две волевые победы.
В первом круге 37-летняя теннисистка выиграла у японки Мисаки Дои, а в следующем матче разгромила словенку Тамару Зиданшек.
Интересно, что перед этим у Звонаревой была неприятная серия из семи поражений. Экс-вторая ракетка мира не смогла пройти первый круг на Australian Open, в Санкт-Петербурге, Дубае, Дохе, Лионе и Индиан-Уэллсе.
Прогноз и ставка
На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.26, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 4.05.
Если американка в порядке, она легко выиграет в предстоящем матче. Вере все-таки уже сложно играть против лучших теннисисток мира.
Ставка — победа Коллинс в двух сетах за 1.72.