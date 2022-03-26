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    Сможет ли Коллинс обыграть Звонареву в двух сетах?

    Коллинс — Звонарева. Прогноз (к. 1.72) и ставки на турнир в Майами 26 марта 2022 года

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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против американки Даниэль Коллинс в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:30 мск. Коллинс — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 26 Марта 2022 года
    Даниэль Коллинз (США)
  • Майами. Женщины
    •  Даниэль Коллинз (США) 20:30 Вера Звонарева (Россия) Вера Звонарева (Россия)
  • Майами. Женщины
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    Коллинс

    Для Коллинс это будет всего лишь третий матч после Открытого чемпионата Австралии.

    В Мельбурне американка, как известно, дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти. Примечательно, что до решающего матча она проиграла лишь два сета, а в полуфинале разгромила Игу Швентек.

    На турнире в Дубае Коллинс снялась по ходу матча первого круга против Маркеты Вондроушовой из-за головокружения.

    В связи с этим Даниэль пропустила турниры в Дохе и Индиан-Уэллсе. Но сейчас вроде бы все в порядке. В Майами Коллинс стартовала с победы над венгеркой Анной Бондар.

    В 2018 году Коллинс дошла в Майами до полуфинала.

    Звонарева

    Звонарева тем временем проводит свой лучший турнир в сезоне. Россиянка попала в основную сетку через квалификацию, по ходу которой одержала две волевые победы.

    В первом круге 37-летняя теннисистка выиграла у японки Мисаки Дои, а в следующем матче разгромила словенку Тамару Зиданшек.

    Все прогнозы на теннис

    Интересно, что перед этим у Звонаревой была неприятная серия из семи поражений. Экс-вторая ракетка мира не смогла пройти первый круг на Australian Open, в Санкт-Петербурге, Дубае, Дохе, Лионе и Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.26, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 4.05.

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    Если американка в порядке, она легко выиграет в предстоящем матче. Вере все-таки уже сложно играть против лучших теннисисток мира.

    Ставка — победа Коллинс в двух сетах за 1.72.

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    Коллинс — Звонарева: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Коллинс обыграть Звонареву в двух сетах?
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