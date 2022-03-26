Россиянка Вера Звонарева сыграет против американки Даниэль Коллинс в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:30 мск. Коллинс — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коллинс

Для Коллинс это будет всего лишь третий матч после Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне американка, как известно, дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти. Примечательно, что до решающего матча она проиграла лишь два сета, а в полуфинале разгромила Игу Швентек.

На турнире в Дубае Коллинс снялась по ходу матча первого круга против Маркеты Вондроушовой из-за головокружения.

В связи с этим Даниэль пропустила турниры в Дохе и Индиан-Уэллсе. Но сейчас вроде бы все в порядке. В Майами Коллинс стартовала с победы над венгеркой Анной Бондар.

В 2018 году Коллинс дошла в Майами до полуфинала.

Звонарева

Звонарева тем временем проводит свой лучший турнир в сезоне. Россиянка попала в основную сетку через квалификацию, по ходу которой одержала две волевые победы.

В первом круге 37-летняя теннисистка выиграла у японки Мисаки Дои, а в следующем матче разгромила словенку Тамару Зиданшек.

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Интересно, что перед этим у Звонаревой была неприятная серия из семи поражений. Экс-вторая ракетка мира не смогла пройти первый круг на Australian Open, в Санкт-Петербурге, Дубае, Дохе, Лионе и Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Коллинс в этом матче можно поставить за 1.26, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 4.05.

Если американка в порядке, она легко выиграет в предстоящем матче. Вере все-таки уже сложно играть против лучших теннисисток мира.

Ставка — победа Коллинс в двух сетах за 1.72.